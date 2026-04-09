Lao động thất nghiệp được hỗ trợ tiền ăn và học phí để học nghề

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành được quy định tại Điều 30 Luật Việc làm năm 2025.

Theo đó, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng 4 chế độ sau: Tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Người lao động thất nghiệp được hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận chế độ hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: CTV).

Trong đó, chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (gọi tắt là hỗ trợ học nghề) được quy định chi tiết tại Điều 37. Cụ thể, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề.

Thậm chí, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng khi nghỉ việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được hưởng chế độ này nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

Thứ nhất là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đúng quy định (không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật).

Thứ hai là đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà người lao động không thuộc trường hợp có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư; hoặc qua đời.

Thứ tư là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Thời gian người lao động được hỗ trợ học nghề thực hiện theo khóa học nhưng tổng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

Mức hỗ trợ người lao động học nghề được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ 2 khoản chi phí là học phí học nghề và tiền ăn trong thời gian học nghề.

Về học phí, chi phí hỗ trợ được tính theo thời gian khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo dưới 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Đối với người tham gia khóa đào tạo từ đủ 3 tháng trở lên thì mức hỗ trợ tính theo tháng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, nếu người lao động tham gia khóa học từ 6 tháng trở lên được hỗ trợ tối đa là 9 triệu đồng/người.

Kinh phí hỗ trợ học phí sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp.

Về tiền ăn, người tham gia học nghề được hỗ trợ mức tiền ăn là 50.000 đồng cho 1 ngày thực học. Thời gian hỗ trợ cũng tính theo thời gian đào tạo nhưng không quá 6 tháng.

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động.