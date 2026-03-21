Hà Nội: Hơn 2.400 lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động, đặc biệt với nhóm lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong bối cảnh Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ 1/1, đơn vị này đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHTN.

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 2, đơn vị đã tiếp nhận 2.402 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, số hồ sơ giảm 2.090 trường hợp so với tháng 1 và giảm 1.177 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, trung tâm đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3.112 trường hợp, với tổng số tiền hỗ trợ lên tới 132,6 tỷ đồng. Mặc dù số lượng hồ sơ giảm, song tiến độ xử lý vẫn được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, góp phần ổn định đời sống cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp việc làm.

Cùng với đó, đơn vị này đặc biệt chú trọng đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho hơn 52.000 lượt lao động.

Thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên trên địa bàn thành phố, người lao động có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, nắm bắt thông tin tuyển dụng, từ đó rút ngắn thời gian thất nghiệp.

Các hoạt động tư vấn góp phần giúp cho người lao động định hướng nghề nghiệp và hiểu rõ năng lực bản thân, hiểu rõ nhu cầu thị trường và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Theo Luật Việc làm năm 2025, chế độ bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động thất nghiệp bao gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trong 4 chế độ trên, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người thất nghiệp được quy định như luật hiện hành. Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ học nghề theo quy định hiện hành được mở rộng thành chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với nội dung hỗ trợ nhiều hơn.

Nội dung hỗ trợ ngoài học phí như quy định hiện hành sẽ có thêm phần hỗ trợ tiền ăn cho người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng và hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 39 Luật Việc làm năm 2025. Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không có gì thay đổi so với luật hiện hành. Tuy nhiên, thời gian chờ để nhận trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 39 Luật Việc làm năm 2025, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định hiện hành, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Tức là, thời gian chờ để nhận trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, Hà Nội có 16 cơ sở đăng ký đào tạo nghề với đa dạng ngành nghề như kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, công nghệ thông tin, kế toán, chăm sóc da, lái xe… Thời gian đào tạo linh hoạt từ 2,5 đến 3 tháng, phù hợp với nhu cầu của người lao động thất nghiệp cần chuyển đổi nghề nhanh chóng. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường lao động hoặc tự tạo việc làm.

Dù chính sách hỗ trợ khá đầy đủ, song tỷ lệ người lao động tham gia học nghề vẫn còn hạn chế. Năm 2025, toàn thành phố có 974 người đăng ký học nghề trên tổng số 71.941 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hai tháng đầu năm 2026, con số này là 145 người trên tổng số 6.894 người đăng ký hưởng trợ cấp.