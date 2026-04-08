Những chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới có lợi hơn cho người lao động

Theo thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt khoảng 21,56 triệu người tính đến tháng 2. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 17,1 triệu người, tăng khoảng 119.000 người so với năm 2025.

Với việc gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong những tháng đầu năm 2026 phần nào cho thấy những chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm 2025 (có hiệu lực từ 1/1) đã bước đầu phát huy những hiệu quả.

Lao động thất nghiệp tìm việc mới (Ảnh: Thanh Bình).

Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam có những bước chuyển mạnh mẽ, thì những chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm mới được kỳ vọng sẽ mở rộng quyền lợi, đảm bảo an sinh tốt hơn cho người lao động và tăng tính linh hoạt, thích ứng của chính sách trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động.

Chính sách bảo hiểm xã hội được thiết kế theo hướng không chỉ là “phao cứu sinh” tài chính tạm thời mà còn trở thành công cụ hữu hiệu giúp người lao động tái hòa nhập thị trường bền vững thông qua mở rộng đối tượng thụ hưởng và linh hoạt hóa các chế độ đào tạo nghề.

Cùng với đó, một điểm cải tiến đáng chú ý khác của luật mới là rút ngắn thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo Luật Việc làm năm 2013, sau khi người lao động nộp hồ sơ hợp lệ, họ phải chờ 15 ngày làm việc để được xác định là chưa có việc làm và bắt đầu được hưởng trợ cấp.

Lao động giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Hoa Lê).

Luật Việc làm năm 2025 đã giảm thời gian này xuống còn 10 ngày làm việc. Việc rút ngắn 5 ngày làm việc này không chỉ giúp người lao động nhận trợ cấp sớm hơn, mà còn thể hiện sự cải cách hành chính mạnh mẽ trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, luật mới cũng đã xóa bỏ sự khác biệt trong tính mức hưởng tối đa bằng cách thống nhất một công thức tính chung. Theo đó, mức hưởng tối đa cho tất cả người lao động sẽ không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Những thay đổi trên là những bước tiến quan trọng, giúp chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng hoàn thiện và thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động.

Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình, người lao động cần nắm rõ các quy định mới, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng tham gia, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp, giúp người lao động nhận hỗ trợ nhanh hơn, linh hoạt các chế độ đào tạo nghề, hỗ trợ tiền ăn trong quá trình này...

Trước những thay đổi mang tính đột phá trên, báo Dân trí tổ chức cuộc tọa đàm “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới có lợi hơn cho người lao động từ năm 2026”.

Buổi tọa đàm sẽ làm sáng rõ những thay đổi căn bản về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm 2025, cùng với đó hướng đến giá trị cốt lõi của chính sách giúp người lao động nâng cao tay nghề và sớm trở lại thị trường lao động.

Tọa đàm dự kiến diễn ra vào thứ sáu, ngày 10/4 với sự tham gia của diễn giả là cơ quan hoạch định và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.