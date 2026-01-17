Làng hương gom lao động, tốc lực tăng ca mùa Tết

Làng nghề làm hương truyền thống Quán Hương (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) với lịch sử hơn 250 năm, đang bước vào mùa cao điểm sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng vọt dịp Tết Nguyên đán. Lượng tiêu thụ hương trong giai đoạn này được ghi nhận tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Ông Nguyễn Tấn Kỳ (55 tuổi), một nghệ nhân với hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết cơ sở của ông phải tăng ca liên tục để kịp sản xuất 2 tấn hương thành phẩm, cung cấp cho các đối tác khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Làng nghề Quán Hương tất bật vào vụ làm ăn lớn nhất năm (Ảnh: Ngô Linh).

"Dịp Tết Nguyên đán lượng tiêu thụ sẽ nhiều hơn trong năm, tăng gấp 4-5 lần ngày thường", ông Kỳ nhấn mạnh.

Ông Dư Văn Nhẫn, đại diện cho ba thế hệ làm hương trong gia đình, chia sẻ về quy trình sản xuất. Nguyên liệu chính bao gồm bột cưa, quế, thuốc bắc, trầm hương, tất cả được phơi khô, xay mịn. Sau đó, hỗn hợp này được đưa vào máy trộn cùng bột dẻo và nước.

Làng hương nổi tiếng Đà Nẵng hối hả vào vụ Tết (Video: Ngô Linh).

Theo ông Nhẫn, việc áp dụng máy móc hiện đại vào công đoạn trộn bột và se hương (tạo hình) đã giúp tăng đáng kể cả số lượng và chất lượng sản phẩm.

"Trước đây nghề chủ yếu làm thủ công, còn nay dùng máy sản xuất. Mỗi phút, máy có thể làm ra hàng chục que hương vừa đều vừa đẹp. Máy móc giúp giảm nhiều nhân công lao động”, ông Nhẫn cho biết.

Tranh thủ những lúc nắng ráo, người dân mang hương phơi cho nhanh khô (Ảnh: Ngô Linh).

Sau khi tạo hình, hương được phơi dưới nắng to khoảng 4 giờ, hoặc 8 giờ nếu nắng nhẹ. Trong những ngày mưa, người dân sử dụng giàn phơi trong nhà, quá trình này có thể kéo dài 2-3 ngày.

Hương khô được đóng gói và dán nhãn trước khi phân phối. Giá hương dao động ở mức 8.000-30.000 đồng một bó cho loại thông thường, trong khi hương trầm có thể lên tới vài triệu đồng mỗi ký.

Nghề làm hương giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn (Ảnh: Ngô Linh).

Để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết, nhiều cơ sở phải thuê thêm nhân công, trả lương theo sản phẩm hoặc theo giờ. Bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi, xã Thăng Bình) cho biết, vào dịp cận Tết, bà được thuê với mức công 100.000 đồng/ngày, công việc luôn có sẵn và liên tục giữa các cơ sở.

Theo thống kê của UBND xã Thăng Bình, 70% hộ dân tại Quán Hương sống bằng nghề làm hương, chưa kể các hộ làm nghề tay trái trong lúc nông nhàn. Với sản lượng hơn 800 tấn hương mỗi năm, Quán Hương khẳng định vị thế là một trong những làng sản xuất hương lớn nhất miền Trung, đặc biệt sôi động vào mùa Tết.