Sau sáp nhập, nhu cầu tuyển dụng lao động tại TPHCM tăng hơn 25.000 người

Trong báo cáo, Sở Nội vụ TPHCM nhận định rất khó để so sánh trực tiếp thị trường việc làm thành phố giai đoạn cuối năm 2025 với cùng kỳ năm 2024 sau khi sáp nhập (với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tuy nhiên, nếu xét theo xu hướng thì thị trường lao động TPHCM sau sáp nhập đang mở rộng, thể hiện qua đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế.

Với các số liệu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố (GRDP quý III tăng 8,11%; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch đều tăng) cho thấy thị trường lao động đang được duy trì ổn định.

TPHCM dự báo nhu cầu lao động cuối năm tăng cao nhưng vẫn ổn định vì nhiều người ngoại tỉnh ở lại thành phố làm việc thời vụ (Ảnh minh họa: Văn Hiền).

Sở Nội vụ TPHCM cũng dự báo trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nền kinh tế thành phố sẽ sôi động hơn quý III theo chu kỳ. Bởi đây là giai đoạn tăng tốc chuẩn bị mùa kinh doanh, sản xuất cao điểm lễ, Tết; hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu cũng như nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao...

Do đó, nhu cầu lao động vào thời điểm này luôn tăng cao, nhất là các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Sở Nội vụ Thành phố ước tính: “Nhu cầu tuyển dụng tăng hơn 25.000 vị trí so với giai đoạn trước khi sáp nhập”.

Về cơ cấu ngành nghề, Sở Nội vụ cho biết nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở ba nhóm ngành chủ lực: Công nghiệp chế biến - chế tạo (sản xuất chế biến thực phẩm, dệt may, giày da); dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, an ninh, bảo vệ, vệ sinh công nghiệp…); công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào cuối năm nhưng Sở Nội vụ TPHCM dự báo thị trường vẫn ổn định vì thời điểm này người lao động thường không muốn thay đổi công việc do tâm lý chờ đợi thưởng Tết và các chế độ đãi ngộ khác. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động, đặc biệt là học sinh - sinh viên không về quê ăn Tết, ở lại làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, Sở này dự báo các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với một số khó khăn để giữ chân người lao động vì nhiều người có thể không quay lại thành phố sau Tết Nguyên đán.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, những năm gần đây, nhiều lao động ngoại tỉnh không trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết vì các lý do như: Người lao động muốn tìm kiếm cơ hội việc làm mới sau Tết, tâm lý muốn ở lại quê nhà tìm việc làm, phân khúc lao động phổ thông không thu hút vì lương thấp...