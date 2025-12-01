Thủ tướng: "Phụ nữ Việt Nam luôn tiên phong và làm chủ trong khởi nghiệp"

Sáng 30/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" và triển khai Đề án 2026-2035. Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Kết thúc giai đoạn 2017-2025, Đề án được đánh giá triển khai đồng bộ, hiệu quả, vượt toàn bộ mục tiêu đặt ra. Hơn 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh; trên 1.600 hợp tác xã và 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý được thành lập; hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập nhận tư vấn, hỗ trợ; 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng và các quỹ. Hơn 1.800 cuộc thi, ngày hội phụ nữ khởi nghiệp thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, nhiều dự án vươn ra thị trường quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng để nhìn lại 8 năm triển khai đề án, biểu dương các điển hình xuất sắc và xác định định hướng giai đoạn tới theo tinh thần "cách mạng, tiến công hơn nữa", xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động và bền vững.

Thủ tướng khẳng định phụ nữ Việt Nam là lực lượng cấu thành đặc biệt quan trọng của xã hội, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vai trò trung tâm trong gia đình và đóng góp lớn vào phát triển đất nước. Từ truyền thống "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp tục thể hiện phẩm chất "Trí tuệ - Tự tin - Tự trọng - Tự chủ - Bản lĩnh - Sáng tạo - Nhân ái".

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo, bảo vệ và tăng cường vai trò của phụ nữ; Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới.

Tỉ lệ phụ nữ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước và phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đều tăng. Trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, văn hóa đến an ninh - đối ngoại, phụ nữ đều có đóng góp ngày càng rõ nét.

Thủ tướng đánh giá Đề án 939 là minh chứng sinh động cho chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế tư nhân trong phụ nữ.

Đề án tạo phong trào lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên, đổi đời, đặc biệt ở phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng xúc động kể khi công tác nước ngoài, nhiều sản phẩm OCOP do phụ nữ làm ra được chọn làm quà tặng, thể hiện nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của họ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra môi trường hỗ trợ khởi nghiệp chưa đồng đều; năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế; phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn gặp rào cản trong tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Hệ sinh thái khởi nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ, chuyên sâu.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn trước, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (Đề án 2415). Đề án xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương pháp chủ đạo; đồng thời gắn chính sách hỗ trợ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong, 5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo: tiên phong dám nghĩ dám làm; tiên phong đổi mới sáng tạo; tiên phong hội nhập; làm chủ tri thức, công nghệ, tài chính, quản trị và thị trường. Đây là yêu cầu then chốt để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương ưu tiên huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tháo gỡ rào cản về tín dụng, đất đai, thị trường; hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo hướng xanh hóa, số hóa; mở rộng thị trường và thúc đẩy hội nhập. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và báo chí tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương ưu tiên huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt, tập trung kết nối nguồn lực, tư vấn, hỗ trợ vốn và thị trường; kịp thời tôn vinh điển hình để tạo động lực lan tỏa.

Thủ tướng gửi lời chúc phụ nữ Việt Nam luôn bản lĩnh, trí tuệ, tự tin, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.