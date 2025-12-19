Hà Nội đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Ngay từ đầu giai đoạn, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương; đồng thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành khá đầy đủ, đồng bộ.

Theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025, Hà Nội có mức chuẩn cao hơn so với cả nước. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng kế hoạch giảm nghèo bài bản, đặt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo mỗi năm và phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều dự án, tiểu dự án phù hợp với đặc thù đô thị lớn, không có huyện nghèo, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Một trong những điểm nhấn là Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Thành phố ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế bền vững. Thông qua việc hỗ trợ con giống, phương tiện sản xuất, mô hình kinh tế hộ, nhiều gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ngân sách thành phố được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội liên tục tăng, tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối năm 2024 đạt hơn 16.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho các chương trình tạo sinh kế, việc làm và ổn định đời sống.

Hà Nội đẩy mạnh kết nối việc làm (Ảnh: HL).

Trong lĩnh vực phát triển việc làm bền vững, thành phố chú trọng kết nối cung - cầu lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường.

Riêng năm 2024, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 225.000 lao động, vượt gần 40% kế hoạch đề ra, góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 2,54%.

Hà Nội luôn chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã trở thành điểm sáng mang đậm tính nhân văn.

Giai đoạn 2022–2024, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 3.500 hộ khó khăn. Riêng năm 2024, thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND, 714 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hoàn thành.

Cuối năm 2024, Hà Nội đã không còn hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước một năm so với kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu “không còn hộ nghèo”, thành phố hướng tới nâng cao mức sống, khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội và năng lực tự vươn lên của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Việc lồng ghép hiệu quả các chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh sẽ tạo nền tảng vững chắc cho an sinh xã hội bền vững.