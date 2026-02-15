Công nhân xuyên đêm đi xe máy gần 400km về quê đón Tết vì tiếc 1 triệu đồng

5 lần nghỉ dọc đường về quê

5h30 ngày 14/2 (27 tháng Chạp), anh Đạt điều khiển chiếc xe máy phủ bùn đất dừng trước sân nhà ở xã Thuận Châu, Sơn La. Nghe thấy tiếng bố mẹ về, đứa con 1 tuổi của anh lồm cồm bò dậy khỏi chăn ấm và nở nụ cười rạng rỡ dù bố mẹ vẫn còn lọt thỏm trong bộ quần áo mưa lấm lem bụi bặm.

"Nhìn thấy con cười và ôm hôn bố mẹ là thành quả lớn nhất của vợ chồng tôi sau khi vượt gần 400km, nhiều đoạn đường đèo quanh co, sương phủ buốt lạnh. Mong mỏi về sớm hơn cũng chỉ vì muốn gặp con, gặp bố mẹ", nam công nhân xúc động chia sẻ.

Đến nay thấm thoắt đã 4 năm vợ chồng anh Đạt làm công nhân cho một công ty bao bì trong khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). Trên quê hương toàn đồi núi, người dân nơi đây sống dựa vào nương rẫy nên thu nhập không ổn định. Hết cấp 3, anh Đạt loay hoay tìm việc ở quê nhà nhưng không thành.

Anh Đạt dừng chân 15 phút tại điểm cách nhà 130km (Ảnh: NVCC).

Từ đây, chàng trai 20 tuổi quyết xuống thủ đô tìm việc. Làm xây dựng được 3 năm, anh quyết định nghỉ việc vào thời điểm bị một chủ thầu bùng tiền. Để có thu nhập ổn định, anh xin làm công nhân trong khu công nghiệp.

Vợ chồng anh Đạt thuê một phòng trọ chật hẹp gần nơi làm việc. Tính cả tăng ca, mỗi tháng anh mang về được 13 triệu đồng. Vừa có thêm thưởng Tết 5 triệu đồng, anh Đạt phấn khởi có thêm tiền về sắm Tết, biếu quà người thân để có mùa Tết đủ đầy hơn cho gia đình.

Sau khi kết thúc ca làm chiều 13/2, vợ chồng anh ăn uống vội vàng, rồi nhanh nhảu chằng buộc đồ đạc chắc chắn trên chiếc xe máy. 19h cùng ngày anh Đạt và vợ rời Hà Nội về quê để tránh tắc đường cũng như được trở về quê càng sớm càng tốt.

Hành trình về quê giáp tỉnh Điện Biên của vợ chồng anh không hề dễ dàng với gần 400km dài đằng đẵng. Vì đi xuyên đêm, vợ anh đã pha sẵn 1 bình cà phê để anh có thể uống dọc đường cho tỉnh táo.

"Để đi về được đến nhà, tôi đã phải dừng xe 5 lần ở những bãi đất trống, khu vực gần nhà dân. Đi đêm nên có những lúc buồn ngủ, không thể tiếp tục cầm lái thì tôi lại dừng nghỉ 10-15 phút. Sau khi đầu óc tỉnh táo, chúng tôi lại chắc tay lái tiếp tục hành trình", anh Đạt chia sẻ.

Đêm xuống, sương phủ buốt lạnh. Vợ chồng anh mặc áo ấm, găng tay và phải khoác thêm bộ quần áo mưa mới có thể chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc.

Lý do chọn đi xe máy về quê

Dọc đường đi, nam công nhân cảm thấy không cô đơn khi cũng gặp đoàn người hối hả trở về nhà như mình. "Mọi người xa lạ nhưng hòa vào làm một, tạo thành đoàn đi để nếu ai đó gặp khó khăn trong quá trình di chuyển sẽ được hỗ trợ. Từ hành động này cũng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng", anh Đạt nhớ lại khoảnh khắc khiến khóe mắt cay cay.

Trong hành trình này, anh kể về đoạn đường trên quốc lộ 6 khiến anh muốn chùn bước nhất. "Đường đèo hẹp, nhiều đoạn đường khúc khuỷu lại còn mưa phùn khiến đường trơn trượt. Chúng tôi phải thật tỉnh táo, di chuyển thật chậm để đảm bảo an toàn", nam công nhân kể.

Gia đình anh Đạt (Ảnh: NVCC).

4 năm qua, Tết nào vợ chồng anh cũng chọn xe máy là phương tiện về quê. Anh sợ cảm giác chen chúc, bị nhồi nhét trong những chiếc xe khách vượt quá số người quy định.

Điều quan trọng hơn, nếu di chuyển bằng xe máy anh chỉ tiêu tốn 250.000-300.000 đồng tiền xăng và ăn uống dọc đường. Nếu chọn xe khách, vợ chồng công nhân sẽ mất gần 1 triệu đồng. Số tiền này coi như anh tiết kiệm để thêm chút bỉm, sữa cho con nhỏ dịp Tết.

28 Tết, anh cùng gia đình xuống chợ để mua ít đồ dùng trang trí nhà cửa, quà bánh cho bên nội ngoại, họ hàng gần xa. Bởi đây là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm mà vợ chồng anh được ở nhà.

Năm mới, anh chỉ mong mỏi cả gia đình bình an, thêm nhiều sức khỏe, cùng với đó là công việc thuận lợi để có thu nhập ổn định. Có như vậy, vợ chồng anh mới yên tâm đi làm ăn xa, thêm điều kiện để chăm sóc con cái tốt hơn.