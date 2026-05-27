Giám đốc doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Ông N.T.D. (ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) thắc mắc nhân sự quản lý, cụ thể là giám đốc có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không.

“Nếu có, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với giám đốc căn cứ vào khoản nào?”, ông D. hỏi.

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Việc làm 2025, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 trường hợp.

Thứ nhất là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Thứ hai là người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.

Thứ ba là người làm việc theo hợp đồng làm việc.

Thứ tư là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Tuy nhiên, những trường hợp nói trên đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ hoặc đủ điều kiện hưởng lương hưu; đang làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động; là người giúp việc gia đình thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, giám đốc thuộc một trong các đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị định 374 của Chính phủ, đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng lương, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là mức lương mà những người này được hưởng theo quy định của pháp luật.