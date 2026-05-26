Dự kiến đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo dự thảo Thông tư ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Nội vụ, văn bản được xây dựng trên cơ sở kế thừa phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Thông tư số 17.

Theo đó, dự thảo tiếp tục giữ nguyên phương pháp tính đơn giá, hệ số phân nhóm tỉnh, thành phố cũng như các định mức hiện hành về vật tư, khấu hao tài sản cố định và công cụ, dụng cụ hiện hành.

Tại phụ lục dự thảo, tổ chức dịch vụ việc làm công được phân thành 5 nhóm để áp dụng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, dự thảo tập trung rà soát, cập nhật các yếu tố có biến động nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Việc làm năm 2025, Nghị định số 374 và tình hình thực tế tại các địa phương.

Cụ thể, chi phí lao động được điều chỉnh trên cơ sở mức lương cơ sở hiện hành, đồng thời chi phí vật tư và tài sản cũng được cập nhật theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với thời điểm ban hành Thông tư số 17.

Ngoài ra, dự thảo cũng rà soát, cập nhật những thay đổi liên quan đến quy trình, thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phương thức tổ chức thực hiện và yêu cầu chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới của Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374.

Trong đó, có việc điều chỉnh các nội dung về thành phần công việc, thời gian xử lý, phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

Song song đó, cơ quan soạn thảo cũng tiến hành rà soát, đánh giá số liệu thực tế về giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương để làm cơ sở xác định mức độ phù hợp của đơn giá và phân nhóm địa phương trong quá trình triển khai.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm nguyên tắc xác định và áp dụng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, phân nhóm địa phương để áp dụng mức giá phù hợp với điều kiện thực tế, quy định cụ thể mức đơn giá đối với từng nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, điều khoản thi hành và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại dự thảo Thông tư được đề cập cụ thể tại đây.

Theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng để chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.