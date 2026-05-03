Chi tiết những khoản chi của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm còn thực hiện rất nhiều công tác khác (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chương VII Luật Việc làm năm 2025 quy định toàn bộ các nội dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Mục 6 Chương VII bao gồm 6 điều (từ Điều 43 đến Điều 48) quy định về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, ở Điều 44 nêu rõ nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là các khoản đóng của người lao động và người sử dụng lao động, khoản hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cũng là nguồn thu của quỹ.

Việc sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 45 Luật Việc làm năm 2025. Theo đó, quỹ được sử dụng vào 5 hoạt động sau:

Thứ nhất là chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai là chi trả hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, căn cứ tình hình thực tế và kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ quy định việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ bằng tiền hoặc hỗ trợ khác.

Thứ ba là chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ tư là chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ năm là đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ.

Việc chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp cũng được luật quy định nghiêm ngặt với các nội dung có thể chi, mức chi… Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm 2025, chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 nội dung:

Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai là cải cách hành chính bảo hiểm thất nghiệp; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ ba là đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thuê, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến quản lý và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ tư là tổ chức thu, giải quyết và chi trả bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động bộ máy của cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.