Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nghỉ hưu trước tuổi từ 1/6

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bình Định tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Định, đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Đức Nguyện (trái) và Đại tá Ngô Cự Vinh (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc, phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1/6.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định gửi lời cảm ơn Đại tá Võ Đức Nguyện về những đóng góp to lớn trong suốt thời gian nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Theo ông Tuấn, từ khi được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Võ Đức Nguyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Nhờ vậy, nhiều loại tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, trật tự trị an ổn định, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, Đại tá Ngô Cự Vinh, với vai trò Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh sẽ tiếp tục gánh vác tốt trọng trách người đứng đầu, lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.