Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng giới thiệu việc làm cho lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ là 8.051 người, trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6.216 người. Để hỗ trợ kịp thời cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm thành phố vừa dành nguồn lực giải quyết nhanh chóng chế độ trợ cấp thất nghiệp đúng theo quy định, vừa đẩy mạnh các chương trình, hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho lao động có nhu cầu.

Cụ thể, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ, ngoài các phiên giao dịch việc làm định kỳ, việc kết hợp tư vấn và kết nối người lao động và doanh nghiệp còn được thực hiện qua hình thức online như email, Zalo, Facebook, điện thoại, các nhóm quản trị nhân sự. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, các phiên giao dịch đã tư vấn việc làm cho 22.601 lượt người, kết nối việc làm cho 6.757 lượt lao động, trong khi các kênh online tư vấn được 17.359 lượt người và có 6.217 lượt người được giới thiệu việc làm.

Cũng trong thời gian này, tại Quảng Bình, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã nhận được 2.163 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lao động nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia là 1.539 hồ sơ, đạt 83% trên tổng hồ sơ nộp. Hơn 1.800 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được ban hành cho các lao động. Đồng thời, cơ quan này cũng tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.998 lao động thất nghiệp và giới thiệu để tham gia học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề cho 56 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.998 lao động thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023, (Ảnh: Quảng Bình).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cho biết lũy kế đến hết tháng 4/2023, đơn vị này đã nhận được 6.566 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022, và trả quyết định hưởng cho hơn 4.500 người với số tiền 116 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4/2023, số người nộp hồ sơ là 2.331 người, tăng gần gấp đôi so với tháng liền kề trước đó.

Cùng với việc giải quyết kịp thời chế độ thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người thất nghiệp, nhằm sớm đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động. Lũy kết trong 4 tháng, với 2 phiên giao dịch việc làm, trung tâm đã kết nối cho 26 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, trong đó, 300 lao động đã qua vòng sơ tuyển. Trong hoạt động tư vấn, trung tâm đã thực hiện cho hơn 12.800 lượt người, giới thiệu việc làm cho hơn 320 lượt.

Trước đó, theo thống kê của Cục Việc làm, trong tháng 5/2023, cả nước có 62.840 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,2% so với tháng 4/2023 và tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 5/2022.

Tính từ đầu năm đến nay, 337.432 lao động đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tương ứng, tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 754.921 lượt người, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022, và tổng số người được giới thiệu việc làm 74.987 người, giảm 11,7% so với cùng kỳ.

Thị trường lao động vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức do các biến động kinh tế chính trị quốc tế, sự suy giảm của nhu cầu thế giới (Ảnh: Tiến Thành).

Cục Việc làm dự báo năm 2023, thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nhu cầu thế giới.

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cần phải nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động để kịp thời có những biện pháp kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Các Trung tâm dịch vụ việc làm được yêu cầu tăng cường hoạt động thu thập, cung cấp thông tin, kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động.