Giá sầu riêng cao chót vót, nông dân phấp phỏng lo nạn... bảo kê

Sầu riêng tăng giá kỷ lục

Sở hữu hơn 4ha sầu riêng, hộ ông Châu Phúc (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) dự kiến thu hoạch trên 80 tấn sầu riêng niên vụ năm nay.

Nông dân Đắk Lắk chuẩn bị vào vụ thu hoạch sầu riêng (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Phúc cho biết, dù còn 1 tháng nữa mới vào mùa thu hoạch chính nhưng hiện các thương lái đã vào các vườn để chốt giá. Mức giá đang cao kỷ lục, lên tới 90.000 đồng/kg.

"Năm ngoái, giá sầu riêng khoảng 50.000 đồng/kg, năm nay, giá đầu mùa rất cao nhưng chúng tôi vẫn đang lo chốt giá sớm dễ bị mua giá thấp hơn so với thời điểm thu hoạch. Do đó, tôi cứ đợi đến ngày cắt quả, giá bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu", ông Phúc cho hay.

Năm nay giá sầu riêng tăng cao, bà con nông dân rất phấn khởi (Ảnh: Thúy Diễm).

Sầu riêng hiện mang lại nguồn thu rất lớn cho nông dân nên công tác canh giữ được bà con rất chú trọng.

"Chăm sóc cả năm vất vả nay đến mùa thu hoạch, gia đình tôi bố trí người canh vườn cẩn thận, tránh kẻ gian trộm cắp. Thêm vào đó, năm nay chưa thấy hiện tượng ép giá, bảo kê song bà con vẫn lo lắng vì chuyện của các mùa sầu riêng trước. Do đó, rất mong chính quyền, cơ quan chức năng cùng hỗ trợ người trồng ngăn chặn vấn nạn này", ông Phúc chia sẻ.

Nông dân mong muốn cơ quan chức năng đảm bảo không có nạn bảo kê, ép giá sầu riêng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Đỗ Xuân Hoàng - Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắk - cho biết, có 2.600 hộ dân tham gia hợp tác xã với diện tích canh tác sầu riêng lên đến 1.200ha.

Theo ông Hoàng, bà con nông dân trồng, chăm sóc sầu riêng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Do đó, sầu riêng của Hợp tác xã luôn được đánh giá cao và đã được cấp 26 mã số vùng trồng.

Về việc sầu riêng đang được thương lái đến vườn đặt cọc, chốt giá, ông Hoàng nhận định, nguyện vọng, mong muốn lớn nhất của nông dân là không diễn ra nạn chèn ép giá, để bà con phấn khởi, an tâm trong quá trình thu hoạch.

Công an lo an ninh vụ thu hoạch sầu riêng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Krông Pắk - cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thu hoạch sầu riêng cho nông dân trên địa bàn.

Nếu phát hiện những hành vi có dấu hiệu chèn ép giá, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thu mua sầu riêng, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng xử lý.

Đối với các huyện khác có sản lượng sầu riêng cao tại Đắk Lắk như Cư M'gar, Krông Búk, cơ quan công an đã lên kế hoạch, cảnh báo tình trạng trộm cắp, bảo kê, ép giá, "cò" tranh giành thu mua sầu riêng.

Địa phương quyết tâm xử lý, ngăn chặn nạn ép giá, bảo kê sầu riêng (Ảnh: Thúy Diễm).

Trung tá Thái Khắc Chính - Trưởng Công an huyện Cư M'gar - thông tin, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước và trong thời diễn ra vụ thu hoạch sầu riêng, công an huyện cử trinh sát phối hợp công an các xã, thị trấn nắm sát địa bàn, đến các hộ dân tuyên truyền, kiểm tra tình hình thực tại các khu vực.

"Sầu riêng tại huyện sẽ thu hoạch chính vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Hiện chưa ghi nhận tình trạng bảo kê, chèn ép giá sầu riêng trên địa bàn. Nếu phát hiện, kiên quyết xử lý", Trung tá Chính cho hay.