Giá cà phê tăng gấp đôi, công an ra yêu cầu khẩn

Ngày 31/10, UBND huyện Di Linh, Lâm Đồng đã yêu cầu Công an huyện này phối hợp cùng các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho các vườn cà phê trong niên vụ 2024-2025; tuyên truyền các đơn vị thu mua, người dân phối hợp thực hiện công tác tự quản và tố giác tội phạm.

Công an huyện Di Linh được yêu cầu triển khai lực lượng nắm chắc tình hình, quản lý lao động tự do đến làm việc theo mùa vụ thu hoạch cà phê; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến giao thông, khu vực vườn cà phê thưa dân cư; kiểm tra, nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera an ninh phục vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Di Linh phối hợp cùng người dân canh gác, bảo vệ các vườn cà phê trước mùa thu hoạch (Ảnh: C. Thành).

UBND huyện Di Linh giao UBND thị trấn Di Linh và các xã chỉ đạo lực lượng cơ động, tổ dân phòng bảo vệ vườn cà phê trong mùa thu hoạch, giúp người dân an tâm quản lý, chăm sóc cà phê đến khi quả chín; tuyên truyền người dân thu hoạch cà phê đúng kỹ thuật để bảo vệ cây, không thu trái xanh, trái non để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chính quyền huyện Di Linh giao các địa phương thông báo tới những cơ sở thu mua, chế biến cà phê trên địa bàn mua nông sản đảm bảo tỷ lệ quả chín trên 80%; giám sát các đại lý, điểm mua cà phê tươi, yêu cầu các cơ sở này cam kết không mua cà phê còn xanh, non và có biện pháp xử lý khi phát hiện vi phạm.

Vườn cà phê chín bói của một hộ dân tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Huyện Di Linh hiện có 46.400ha cà phê, sản lượng khoảng 150.000 tấn/năm. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, năm nay, để đảm bảo thu hoạch trái chín kịp thời vụ, hạn chế thất thoát, địa phương cần khoảng 6.000-7.000 lao động, thu hoạch trong thời gian khoảng 2,5 tháng.

Trước đó, Dân trí thông tin, gần 2 tháng nữa các vườn cà phê ở huyện Di Ling nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung mới bước vào vụ thu hoạch nhưng chủ vườn như ngồi trên đống lửa vì lo trộm "ghé thăm".

Theo người dân, giá cà phê nhân tại Lâm Đồng hiện đạt từ 100.000-110.000 đồng/kg. Mức giá này cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, mang lại lợi nhuận lớn cho người sản xuất cà phê.