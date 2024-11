Fanpage mạo danh Bộ LĐ-TB&XH, giả chữ ký Bộ trưởng để lừa đảo

Ngày 22/11, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra khuyến cáo các hành vi mạo danh, lừa đảo, môi giới bất hợp pháp liên quan đến các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để mạo danh Bộ LĐ-TB&XH và Trung tâm Lao động ngoài nước nhằm lừa đảo những người muốn đi nước ngoài làm việc.

Fanpage mạo danh Bộ LĐ-TB&XH (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, các đối tượng lập Fanpage có tên "Trung tâm tư vấn việc làm ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội", "Tư vấn XKLĐ - Asian"… mạo danh là trang thông tin của Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước.

Ngoài ra, các đối tượng mạo danh chữ ký của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đăng tải nội dung kèm theo hình ảnh lãnh đạo Bộ làm việc với đối tác nước ngoài, nhằm tạo dựng lòng tin để dụ dỗ người lao động tham gia các chương trình làm việc tại Úc, chương trình EPS (Hàn Quốc)… thông qua các fanpage (trang tương tác được tạo từ tài khoản facebook cá nhân hoặc doanh nghiệp) và website (trang web) giả mạo.

"Các fanpage có tên nêu trên không phải trang thông tin điện tử chính thức của Bộ LĐ-TB&XH hoặc đơn vị thuộc Bộ", Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Lao động ngoài nước đã báo cáo và đề xuất với lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH gửi văn bản chỉ đạo các Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để ngăn ngừa việc lan truyền thông tin giả mạo liên quan đến đưa lao động đi nước ngoài làm việc.

Đồng thời, cơ quan này đã gửi công văn đến Bộ Công an, đề nghị chỉ đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), cùng công an các địa phương phối hợp, hỗ trợ ngăn chặn các trang web giả mạo Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước liên quan đến các chương trình mà Trung tâm đang thực hiện, nhằm giảm thiệt hại cho người lao động.

Một văn bản giả mạo lừa đảo của các đối tượng (Ảnh: Trung tâm Lao động ngoài nước).

Các thông tin về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đều được đăng tải công khai, đầy đủ trên website của Trung tâm lao động ngoài nước tại địa chỉ: www.colab.gov.vn.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông tin để người lao động biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu.

Trong trường hợp bị các đối tượng mạo danh Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước lừa đảo, đề nghị người lao động trình báo với cơ quan Công an, đồng thời thông báo cho Trung tâm để phối hợp xác minh, làm rõ.