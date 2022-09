Đồng Tháp: Nuôi dê dễ lời, hướng đi mới cho người dân vùng biên giới

Nông dân đã ham mô hình nuôi dê

Theo chân cán bộ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp) dẫn chúng tôi đến tham quan mô hình nuôi dê hướng thịt đang mang lại niềm vui cho nhiều hộ dân vùng biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Từ đàn dê 100 con, sau hơn một năm nuôi, gia đình chị Phan Thị Bích Tuyền đã phát triển đàn dê lên 450 con.

Hộ đầu tiên chúng tôi ghé thăm là ông Nguyễn Văn Luận (50 tuổi, ấp Công Tạo, xã Bình, Phú, huyện Tân Hồng). Theo ông Luận, năm 2021, từ sự giới thiệu của cán bộ địa phương về mô hình nuôi dê hướng thịt, ông Luận mạnh dạn đầu tư chuồng trại mua 60 con dê giống về nuôi. Do đây là Chương trình Khuyến nông Quốc gia (thuộc Bộ NN&PTNT) nên ông Luận được hỗ trợ 50% tiền mua con giống.

Sau gần 2 năm nuôi dê, ông Luận nhận định, giống dê lai được công ty cung cấp và đảm bảo đầu ra nên gia đình an tâm. Hơn nữa, trong quá trình nuôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc dê, cách xây chuồng trại và phối trộn thức ăn như thế nào để dê mau lớn, ít bệnh. Nhờ đó, sau 3 lứa dê, ông Luận nhận thấy mô hình nuôi dê hướng thịt có lợi nhuận cao hơn các mô hình khác từ 20-30%.

Do quy mô đàn dê nhiều nên gia đình chị Tuyền sử dụng hơn 90% là thức ăn công nghiệp, cỏ và bã bia chỉ chiếm một lượng nhỏ trong khẩu phần ăn của đàn dê.

Cụ thể, mỗi lứa dê khoảng 3-4 tháng là xuất bán, khi đó trọng lượng dê đạt từ 30-40kg, với giá bình quân dao động từ 115.000 - 125.000 đồng, mỗi con dê ông thu lời trên một triệu đồng.

Ông Luận chia sẻ: "Tôi làm ruộng và ương cá tra giống lâu nay nhưng tôi bắt đầu ham mô hình nuôi dê này. Vì giống dê dễ nuôi, ít bệnh; thức ăn cho dê có thể là cỏ vôi và thức ăn công nghiệp. Nếu người nông dân ít vốn, muốn lời nhiều thì đi cắt cỏ cho dê ăn nên mô hình này rất phù hợp với bà con vùng biên giới".

Nguyễn Văn Luận trồng cỏ vôi để nuôi dê.

Đến hộ chị Phan Thị Bích Tuyền - ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, chúng tôi khá bất ngờ vì từ đàn dê ban đầu 100 con dê giống nhưng nay gia đình chị Tuyền đã tăng lên đến 450 con.

Chị Tuyền cho biết, qua gần 2 năm nuôi dê trong chuồng trại, chị Tuyền đánh giá mô hình đã giúp gia đình chị có thu nhập ổn định từ đàn dê thịt. Cứ sau 3-4 tháng, chị xuất bán một lứa khoảng 120 con dê, trung bình mỗi con từ 30-40 kg. Nếu trừ hết các khoản chi phí, mỗi con dê, gia đình chị còn lời từ 600.000 - 700.000 đồng.

Giải thích về số tiền lãi không cao so với các hộ dân nuôi nhỏ lẻ trong vùng, chị Tuyền cho biết, do gia đình chị nuôi quy mô lớn nên dùng thức ăn công nghiệp đến 90%, loại thức ăn phụ còn lại là bã bia và một ít cỏ tươi. Do đó, chi phí nuôi dê của chị cao hơn những hộ dân nuôi dê sử dụng cỏ làm thức ăn chính.

Nguyễn Văn Luận đã xuất bán 3 lứa dê và ông bắt đầu ham mô hình nuôi dê trong chuồng trại, vì mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các mô hình khác từ 20-30%.

Nuôi dê hiệu quả kinh tế cao… huyện sẽ nhân rộng

Huyện Tân Hồng là huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, kinh tế chủ yếu của Huyện là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, huyện Tân Hồng đã tập trung hỗ trợ nông dân triển khai các mô hình khuyến nông, như: Mô hình dưa lưới thủy canh, mô hình chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học; mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao; mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP,…

Bên cạnh các mô hình có hiệu quả như đã nêu ở trên, đáng chú ý là mô hình chăn nuôi dê hướng thịt từ Chương trình Khuyến nông Quốc gia (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai) hỗ trợ cho huyện Tân Hồng trong năm 2021, số lượng dê thịt thương phẩm 400 con, hỗ trợ cho 10 hộ dân trên địa bàn 6 xã của huyện Tân Hồng.

Theo ngành chức năng huyện Tân Hồng, qua hơn một năm thực hiện, các hộ được hỗ trợ đã thu hoạch từ 3 đến 4 lứa dê thương phẩm, lợi nhuận đạt dao động từ một triệu đến 1,5 triệu đồng/1 con, thời gian nuôi từ 3 đến 4 tháng (có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra); mô hình nuôi dê tương đối dễ thực hiện hơn so với các con vật khác do ít bệnh, ít rủi ro, có đầu ra ổn định; Hiện nay, các hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi dê hướng thịt đã tăng tổng đàn lên 750 con.

Mô hình nuôi dê hướng thịt đang mang lại hiệu quả kinh tế cao nên thời gian tới huyện Tân Hồng sẽ tiếp tục nhân rộng, phát triển mô hình này.

Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, cho biết: "Chúng tôi cho rằng, mô hình chăn nuôi dê thương phẩm là hướng đi mới cho bà con chăn nuôi gia súc trên địa bàn Huyện và cũng phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Do đó, trong thời gian tới, Huyện sẽ đề xuất Trung ương và Tỉnh tiếp tục hỗ trợ con giống hoặc nguồn kinh phí để địa phương lồng ghép vào các nguồn vốn ngân sách Huyện và vốn đối ứng của người dân để tiếp tục thực hiện duy trì phát triển mô hình".

Ông Nhã còn nhấn mạnh, lãnh đạo huyện đã giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng tiếp tục có kế hoạch nhân rộng mô hình, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn. Đối với các hộ đã được hỗ trợ, huyện sẽ đề nghị với các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội có chính sách vay vốn ưu đãi về lãi suất để mở rộng quy mô chuồng trại, tăng đàn; nhằm tạo mô hình sinh kế mới, từng bước giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.