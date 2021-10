Đơn hàng tăng, hàng ngàn vị trí việc làm đang chờ người lao động

Dân trí Đơn hàng tăng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhu cầu tuyển thêm công nhân với hàng ngàn vị trí việc làm.

Hơn 4.200 vị trí việc làm

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng lao động để kịp đơn hàng.

Những ngày qua, Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ) đăng tải thông tin tuyển dụng 500 công nhân. Mức lương mà công ty này đưa ra là từ 6-8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, người lao động còn được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Công ty TNHH MTV KAD INDUSTRIAL S.A Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu) cũng thông báo cần tuyển 300 công nhân may, Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (quận Cẩm Lệ) cần tuyển 100 công nhân may có kinh nghiệm…

Ông Bùi Minh Vũ - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng - cho biết, do đơn hàng tăng nên công ty có nhu cầu tuyển thêm 500 người lao động. Tuy nhiên, việc tuyển dụng sẽ tuyển dần từ nay đến cuối năm chứ không phải tuyển cùng một lúc. Đến thời điểm này, công ty đã tuyển được 200 công nhân.

Theo ông Vũ, việc tuyển dụng của công ty không gặp khó khăn do hiện nay việc đi lại giữa Đà Nẵng - Quảng Nam đã trở lại bình thường, người lao động làm việc ở công ty chủ yếu là người Quảng Nam.

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết - nhân viên nhân sự Công ty TNHH MTV KAD INDUSTRIAL S.A Việt Nam - cho biết, công ty có nhu cầu tuyển dụng 300 lao động nhưng đến nay mới tuyển được khoảng 30 lao động.

Theo chị Tuyết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công ty chỉ được hoạt động 30% rồi 50% và tăng lên 70% nên một số người lao động đã về quê. Hiện công ty phải tăng đơn hàng nên cần tuyển thêm công nhân nhưng việc tuyển dụng cũng gặp khó khăn.

"Nguyên nhân có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là do người lao động đến phỏng vấn xin việc không có tay nghề, một số lao động về quê chưa trở lại thành phố", chị Tuyết nói.

Ông Nguyễn Thanh Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng - cho biết, từ ngày 1/10 - 12/10, Trung tâm đã tiếp nhận 102 đơn vị doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng với 4.200 vị trí việc làm. Trong số này, chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong ngành may mặc có nhu cầu tuyển lớn như: Công ty TNHH Max Planning Vina, Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty TNHH MTV KAD INDUSTRIAL S.A Việt Nam...

Khó tuyển lao động

Theo ông Diệp, tại Đà Nẵng, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát kéo dài đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các mặt đời sống và xã hội, đặc biệt thị trường lao động bị ảnh hưởng.

Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện "3 tại chỗ", hoạt động khoảng 30- 50% công suất hoặc tạm dừng sản xuất, kinh doanh kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một bộ phận lao động mất việc làm phải rời khỏi thị trường lao động.

"Việc doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trở lại là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đang dần khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động", ông Diệp nói.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng sẽ tập trung nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm trực tuyến với các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm lao động (Ảnh minh họa: Khánh Hồng).

Ông Diệp cho hay, thời gian này, Trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền tư vấn việc làm đến tận cơ sở, chú trọng đến mời gọi doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng và kết nối việc làm đến với người lao động.

Trung tâm cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm trực tuyến với các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đắk Lắk…) với tần suất một phiên/tháng, riêng với Quảng Trị 2 phiên/ tháng.

Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, thành nói trên để kết nối việc làm số lao động từ các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch phục vụ cho nhu cầu của thị trường lao động của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Khánh Hồng