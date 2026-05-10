Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động rút chế độ một lần thế nào?
(Dân trí) - Nhiều công ty chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) nên khi người lao động nghỉ việc không được hưởng nhiều chế độ BHXH.
Ông Phúc đóng BHXH từ năm 2009, năm 2021 nghỉ việc. Do công ty nợ tiền BHXH nên ông nghỉ việc lâu mà vẫn chưa được hưởng chế độ BHXH một lần.
Ông Phúc hỏi: “Tôi cần làm gì để được hưởng chế độ BHXH một lần?”.
Trả lời ông Phúc, BHXH TPHCM cho biết trường hợp của ông được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.
Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng, xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
Sau đó, khi cơ quan BHXH thu hồi được số tiền mà người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH cho người lao động.
Do đó, BHXH TPHCM hướng dẫn ông Phúc liên hệ BHXH cơ sở (nơi công ty đang trích nộp BHXH) để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.
Theo BHXH TPHCM, Nghị định số 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết một số nội dung về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH.
Căn cứ theo Điều 3 và Điều 7 Nghị định 274/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 30/11/2025, người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng.
Trong trường hợp này, cơ quan BHXH có trách nhiệm rà soát hằng tháng, xác định người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng và gửi văn bản đôn đốc trong 10 ngày đầu tháng.
Trường hợp người sử dụng lao động không khắc phục trong 60 ngày (kể từ ngày hết hạn đóng theo quy định), hành vi chậm đóng sẽ chuyển sang trốn đóng và bị xử lý nghiêm theo pháp luật.