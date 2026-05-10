Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động rút chế độ một lần thế nào?

Ông Phúc đóng BHXH từ năm 2009, năm 2021 nghỉ việc. Do công ty nợ tiền BHXH nên ông nghỉ việc lâu mà vẫn chưa được hưởng chế độ BHXH một lần.

Ông Phúc hỏi: “Tôi cần làm gì để được hưởng chế độ BHXH một lần?”.

Trả lời ông Phúc, BHXH TPHCM cho biết trường hợp của ông được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng, xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Sau đó, khi cơ quan BHXH thu hồi được số tiền mà người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH cho người lao động.

Do đó, BHXH TPHCM hướng dẫn ông Phúc liên hệ BHXH cơ sở (nơi công ty đang trích nộp BHXH) để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.