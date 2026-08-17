8X ở Cần Thơ đánh liều nuôi cá đặc sản sông Mekong và cái kết bất ngờ

Từng có thời gian thua lỗ vì giá cá tra, cá diêu hồng bấp bênh, năm 2022, anh Dương Kế Hiền (36 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã có quyết định táo bạo khi đầu tư số vốn kha khá nuôi cá xanh kỳ. Đây là loài cá da trơn bản địa của lưu vực sông Mekong và còn khá mới trên thị trường.

Bè cá của anh Hiền nằm giữa lòng sông Hậu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo anh Hiền, cá xanh kỳ còn gọi là cá dứa nước ngọt, được người sành ăn đánh giá là một trong những loài cá ngon nhất trong nhóm cá da trơn.

Thân cá thon dài, đầu nhọn, sống lưng có một sọc màu xanh lá chạy dọc từ đầu đến đuôi (dấu hiệu giúp phân biệt với cá tra thông thường). Thịt cá xanh kỳ săn chắc, béo thơm, ít mỡ, không tanh, có thể chế biến thành nhiều món như kho, nướng, nấu lẩu hoặc làm khô.

"Điểm đặc biệt của loài cá này là ban ngày chúng gần như nằm yên dưới đáy lồng, rất ít ngoi lên mặt nước. Khi trời tối, đàn cá mới nổi lên bắt mồi mạnh. Do vậy, khi nuôi cá xanh kỳ cần phải chú ý thời gian cho ăn cũng như theo dõi môi trường nước, hạn chế các bệnh trên cá", anh Hiền cho hay.

Anh Hiền bắt con cá hô, loài vật mệnh danh thủy quái sông Mekong (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện tại, anh Hiền có 25 lồng bè nuôi cá, trong đó cá xanh kỳ là chủ lực. Mỗi năm, anh bán gần 100 tấn cá xanh kỳ, thu lãi khoảng một tỷ đồng.

Theo chủ bè, giá bán của loài thủy sản này thường dao động ở mức 150.000-170.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với cá tra.

Do mặt hàng mới lạ, cá xanh kỳ của anh Hiền đang được nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản ở Cần Thơ và các tỉnh, thành ở ĐBSCL tiêu thụ với số lượng lớn.

Bên cạnh nuôi loài cá đặc sản, 8X Cần Thơ còn tận dụng không gian mặt sàn của lồng bè để làm nơi cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Ngoài cá xanh kỳ, anh Hiền còn nuôi thêm cá hô, cá vồ cờ, cá mang rổ, cá rô biển, cá chạch lấu,... nhằm đáp ứng đa dạng thị hiếu của khách tham quan.

Cá xanh kỳ có ngoại hình khá giống cá tra nhưng thân thon dài, sọc xanh chạy dọc sống lưng, thịt béo thơm, được nhiều thực khách ưa chuộng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại bè cá của anh Hiền, du khách bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những con cá hô nặng hơn chục kilogram và hình ảnh cá mang rổ phun nước bắt mồi.

"Tôi nuôi những loài cá này không đơn thuần để trưng bày mà muốn du khách đến đây hiểu rằng sông Mekong từng rất giàu nguồn lợi thủy sản. Nếu không có ý thức bảo vệ thì nhiều loài cá quý hiếm sẽ chỉ còn trong sách vở", anh Hiền chia sẻ.

Anh Hiền nói vui rằng anh xem đàn cá như những "đại sứ" kể câu chuyện về hệ sinh thái sông nước miền Tây, giúp du khách - đặc biệt là trẻ em - hiểu hơn về đa dạng sinh học cũng như nâng cao ý thức bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Sau nhiều năm phát triển, mô hình nuôi cá kết hợp du lịch của anh Hiền hiện mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Phần lớn nguồn thu được anh tiếp tục đầu tư mở rộng lồng bè, nâng cấp khu trải nghiệm và sưu tầm thêm các loài cá quý. Bởi theo anh, điều quan trọng không phải là một mình làm giàu mà là cùng người dân Cồn Sơn tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc.

Du khách trải nghiệm massage cá (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Nguyễn Ngọc Hân (du khách TPHCM) bày tỏ: "Lần đầu đến Cần Thơ, tôi được giới thiệu tham quan Cồn Sơn và trong đó có đến ngắm cá tại bè của anh Hiền. Trước giờ, tôi nghe những loài cá sông Mekong nhưng nay thấy tận mắt con cá trông như thế nào, rồi trải nghiệm để cá massage bàn chân cũng khá thú vị".