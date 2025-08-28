60 tuổi đã đóng BHXH 13 năm có được rút BHXH một lần không?

Quy định về rút BHXH một lần đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 không có gì thay đổi so với trước đây (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Quy định hưởng chế độ BHXH một lần từ ngày 1/7/2025 (theo Luật BHXH năm 2024) không có nhiều thay đổi so với trước (theo Luật BHXH năm 2014), chỉ có điều chỉnh đối với người bắt đầu đóng BHXH từ ngày 1/7. Tuy nhiên, nhiều người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/7 vẫn lo lắng mình bị hạn chế quyền hưởng chế độ BHXH một lần.

Tại chương trình giao lưu cùng BHXH TPHCM đầu tháng 8, nhiều bạn đọc vẫn thắc mắc về quyền lợi trên. Bà M. hỏi: “Tôi năm nay 60 tuổi nhưng đóng BHXH 13 năm. Vậy tôi có được nhận BHXH một lần được không?”.

Trả lời vấn đề này, BHXH TPHCM cho biết căn cứ vào Điều 70 Luật BHXH năm 2024 thì người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7 được hưởng BHXH một lần trong 5 trường hợp sau.

Thứ nhất là đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH;

Thứ hai là ra nước ngoài để định cư;

Thứ ba là người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;

Thứ tư là người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;

Thứ năm là người lao động sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, nếu có nguyện vọng thì sẽ được nhận BHXH một lần.

Như vậy, quy định về rút BHXH một lần đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/7 không có gì thay đổi so với trước đây. Đối với trường hợp của bà M. đã 60 tuổi, có 13 năm đóng BHXH thì bà đủ điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định ở trường hợp thứ nhất.