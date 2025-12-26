Từ năm 2026, người lao động được vay 200 triệu đồng để tạo việc làm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Về chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, người lao động có thể vay tối đa 200 triệu đồng.

Người lao động tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 1 người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng.

Đối với đối tượng vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; người lao động, lãi suất vay vốn bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đối với đối tượng vay vốn là cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người đã chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Người lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; người khuyết tật… áp dụng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Khoản vay nợ quá hạn áp dụng mức lãi suất 130% của mức đã duyệt.