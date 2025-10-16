Doanh nghiệp bị phạt hơn 3,1 tỉ đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội

BHXH TPHCM vừa công bố danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính vì lý do chậm đóng BHXH và bảo hiểm y tế (số liệu tính đến ngày 30/9). Theo đó, có tổng cộng 37 doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Trong đó, công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương có số tiền chậm đóng cao nhất với số tiền hơn 3,9 tỉ đồng. Doanh nghiệp này bị xử phạt 158 triệu đồng.

Doanh nghiệp có số tiền chậm đóng thấp nhất là công ty Cổ phần bất động sản Commonwealth Properties với số tiền hơn 48 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị xử phạt hơn 16 triệu đồng. Đây cũng là doanh nghiệp bị xử phạt thấp nhất trong danh sách.

Doanh nghiệp bị xử phạt cao nhất là công ty Cổ phần Goody Group với số tiền bị xử phạt là 165 triệu đồng. Doanh nghiệp này chậm đóng với số tiền hơn 979 triệu đồng.

Sau đây là danh sách 37 đơn vị bị xử phạt hành chính vì chậm đóng BHXH do BHXH TPHCM công bố: