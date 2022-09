Dế là loài côn trùng thuộc bộ cánh thẳng, có râu dài, cặp chân sau to, khỏe, có tập tính đào hang sống dưới đất. Dế ăn các loại cây cỏ non, rễ cây nhỏ, các phần thân non của cây. Ở Hà Tĩnh, người dân hay đi săn loài dế cơm, to bằng ngón tay, thịt thơm ngon, béo ngậy (Ảnh: Xuân Sinh).