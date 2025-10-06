Giá cau "đảo chiều", nông dân bất ngờ vì thương lái loại bỏ cau quả tròn

Bà Nguyễn Thị Bảy, ở xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi, có vườn cau hơn 300 cây đang cho trái. Năm ngoái, cây cau mang về cho bà nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Năm nay, giá cau “đi ngược”, thương lái lại không mua loại trái tròn khiến bà Bảy cũng như không ít nông dân ở Quảng Ngãi thất thu.

Loại cau trái tròn bị thương lái từ chối mua hoặc thu mua với giá rất thấp (Ảnh: Quốc Triều).

Theo bà Bảy, năm ngoái, giá cau đầu vụ là 40.000 đồng/kg sau đó tăng liên tục, có thời điểm lên đến 90.000 đồng/kg. Riêng năm nay giá đầu vụ dao động 30.000-35.000 đồng/kg sau đó giảm dần. Hiện thương lái mua cau với giá 14.000 đồng/kg.

“Giá cau thấp hơn năm ngoái, thương lái lại chỉ mua loại trái dài. Nhìn số cau bị loại mà thấy tiếc", bà Bảy nói.

Cuối tháng 9, vườn cau 200 cây của bà Lê Thị Trà, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho thu hoạch 170kg. Tuy nhiên, chỉ có 80kg trái dài được thương lái mua với giá 15.000 đồng/kg, trái tròn chỉ có giá 2.000 đồng/kg.

Hơn 50% cây cau trong vườn của bà Trà cho trái tròn. Do đó, việc thương lái mua trái tròn với giá quá thấp khiến nguồn thu nhập của bà giảm mạnh.

“Tôi bất ngờ khi nghe thương lái nói phía Trung Quốc không nhập loại cau trái tròn. Không hiểu vì lý do gì mà họ lại phân chia trái tròn hay trái dài như thế”, bà Trà nói.

Cau trái dài đang được thương lái thu mua với giá 14.000-15.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/4 so với thời điểm này năm ngoái (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Trần Tuấn Kiệt, chủ cơ sở thu mua cau, xác nhận phía Trung Quốc không nhập loại cau trái tròn. Do đó thương lái không thu mua hoặc mua loại cau này với giá rất thấp.

“Thương lái chỉ mua một ít cau trái tròn thật đẹp để bán lẻ tại các chợ. Riêng cau sấy bán sang Trung Quốc phải là loại cau trái dài”, ông Kiệt nói.

Phần lớn cau được mua để sấy khô xuất sang Trung Quốc. Do đó, giá cả phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của thị trường này. Năm nay, thương lái Trung Quốc cho rằng chỉ có loại trái dài mới đủ tiêu chuẩn để sấy khô làm kẹo.

“Theo tôi thì năm nay lượng cau nhập sang Trung Quốc quá nhiều nên họ mới chọn lựa như thế. Các năm trước nguồn cung khan hiếm nên loại nào họ cũng mua với giá như nhau”, ông Kiệt nhận định.

Phần lớn cau sẽ được sấy khô xuất sang thị trường Trung Quốc (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết, thương lái đang thu mua cau với giá 14.000-15.000 đồng/kg. Năm nay giá cau thấp hơn so với năm ngoái, tuy nhiên mức giá này cũng giúp người nông dân có nguồn thu nhập cao hơn so với một số loại cây trồng khác.

Theo ông Thiện, thời gian qua, người dân phản ánh tình trạng thương lái chỉ chọn mua cau trái dài khiến họ mất nguồn thu lớn.