Định hướng lao động, việc làm trong bối cảnh hội nhập ASEAN

Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập ASEAN năm 2025 sáng 17/10. Hội thảo được kết nối trực tuyến với Hội thảo khu vực về "Kinh tế chăm sóc và người lao động chăm sóc ở ASEAN".

Hội thảo thuộc chuỗi các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Chí Tâm).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Hà Thị Minh Đức cho biết, kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM-WP) giai đoạn 2021-2025 chuẩn bị kết thúc, trong năm 2025, các quốc gia ASEAN đã tích cực trao đổi để xây dựng khung kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN cho giai đoạn 2026-2030, phù hợp với định hướng của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Theo bà Hà Thị Minh Đức, trong quá trình xây dựng kế hoạch, chiến lược của các cộng đồng, bộ, ngành liên quan đã có những tham vấn cụ thể. Riêng với cộng đồng Văn hóa – Xã hội, Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì sẽ thực hiện tổng hợp các ưu tiên của bộ ngành trong kế hoạch chiến lược.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Hà Thị Minh Đức phát biểu (Ảnh: Chí Tâm).

"Để hiện thực hóa kế hoạch chiến lược cần thiết phải xây dựng kế hoạch chiến lược của ASEAN trong tất cả các kênh chuyên ngành liên quan", bà Hà Thị Minh Đức cho hay.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế hy vọng hội nghị là nơi để trao đổi với các cơ quan và các Bộ, ngành liên quan trong nước nhằm đóng góp ý kiến và hoàn thiện dự thảo kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN cho giai đoạn 2026-2030.

Vì vậy, hội thảo tập trung thảo luận về tình hình triển khai Kế hoạch ALM-WP giai đoạn 2021-2025; giới thiệu dự thảo Kế hoạch ALM-WP giai đoạn 2026-2030 và tóm tắt kế hoạch công tác hiện nay của các kênh chuyên ngành trực thuộc kênh lao động ASEAN; trao đổi về các hoạt động chính của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030; trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam và đề xuất các lĩnh vực ưu tiên, hoạt động cụ thể để triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin về chương trình công tác Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: Chí Tâm).

Liên quan đến chương trình công tác Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế cho biết chương trình hướng đến mục tiêu chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân ASEAN thông qua lực lượng lao động với khả năng cạnh tranh được nâng cao và tham gia vào việc làm an toàn, bền vững.

Mục tiêu này tiếp tục định hướng Chương trình làm việc ALM-WP cho giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ đạt kết quả trong bốn lĩnh vực chính là: Lực lượng lao động có tay nghề và thích ứng; việc làm có hiệu suất; nơi làm việc hài hòa, an toàn và tiến bộ; và mở rộng an sinh xã hội.

Giai đoạn 2020-2025, ASEAN đã thực hiện nhiều hoạt động và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, Việt Nam đã ưu tiên hoạt động như: Lồng ghép bình đẳng giới vào lĩnh vực lao động; thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm tăng cường an sinh xã hội; nghiên cứu đánh giá về tính tương thích của Luật Lao động trong khu vực.