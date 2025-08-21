Xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân

Ngày 21/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quốc gia với sự tham dự của đại diện Ban Thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan cùng lãnh đạo 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung. Trước đó, hội nghị dành cho khu vực miền Trung và miền Nam đã diễn ra thành công tại TPHCM.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Trung Kiên).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: "Xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân chính là mục tiêu lớn nhất chúng ta hướng tới".

Ông cho biết, gần 10 năm qua, Việt Nam đã tích cực lồng ghép các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào chính sách, kế hoạch và chương trình hành động của các Bộ, ngành, địa phương, từ công tác đối ngoại, tuyên truyền đến cải cách hành chính. Nhờ đó, những trụ cột quan trọng như cộng đồng hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động đã được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thứ trưởng cũng nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai: "Nguồn lực riêng còn hạn chế, cơ chế phối hợp chưa chặt chẽ, nhiều địa phương ít có cơ hội tham gia trực tiếp hoạt động ASEAN, trong khi cán bộ phụ trách phần lớn là kiêm nhiệm".

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, vì lợi ích của người dân là mục tiêu lớn nhất (Ảnh: Trung Kiên).

Tuy vậy, Việt Nam vẫn kiên trì đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt từ sau năm 2018 khi Chính phủ triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ, coi công vụ là chất xúc tác để đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ từ Ban Thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Việt Nam về tình hình hợp tác khu vực trên cả ba trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội. Các báo cáo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn kết giữa chính sách trong nước với các ưu tiên khu vực, đặc biệt trong nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện phúc lợi và mở rộng cơ hội cho người dân.

Các báo cáo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn kết giữa chính sách trong nước với các ưu tiên khu vực (Ảnh: Minh Thắng).

Hướng đến giai đoạn mới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết Bộ Nội vụ đã thành lập Ban Chủ nhiệm và Tổ giúp việc để chuẩn bị xây dựng kế hoạch chiến lược Văn hóa - Xã hội ASEAN sau năm 2025.

"Đây là thời điểm tổng kết 10 năm và đồng thời chuẩn bị cho một chặng đường mới, tiếp tục đồng hành cùng ASEAN xây dựng một cộng đồng năng động, tự cường, vì phúc lợi của người dân", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.