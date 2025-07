Đề xuất mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với công an nhân dân xuất ngũ

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.

Đối tượng áp dụng tại dự thảo bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học tại các trường trong và ngoài công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí; các đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong công an nhân dân; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trong công an nhân dân.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất một số nội dung liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với những đối tượng nói trên, trong trường hợp xuất ngũ hoặc bị kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân chưa được hưởng chế độ hưu trí mà có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm, được tính bằng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất, nhưng tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ Công an lấy ví dụ về trường hợp Thiếu úy Nguyễn Đăng Huy, vào đội ngũ công an nhân dân tháng 8 năm nay; có hệ số lương 4,20; xuất ngũ từ ngày 4/7/2026; thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 11 tháng.

Vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người này là: 2.340.000 đồng x 4,20 x 22% x 11 tháng = 23.783.760 đồng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ thì được tính là nửa năm (tương đương 1-6 tháng) hoặc 1 năm (7-11 tháng). Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng trước và sau ngày 1/1/2024 mà thời gian trước có tháng lẻ, thì số tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn sau.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì không được hưởng số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từng thời kỳ, trừ trường hợp người mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định.

Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như trường hợp người lao động không được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng (nếu có). Số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng.