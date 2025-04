Phương thức đóng BHYT ưu đãi với thân nhân của cán bộ công an

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo, lấy ý kiến về Thông tư quy định biện pháp thực hiện BHYT đối với công nhân công an, người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang công tác, học tập trong công an nhân dân.

Các đối tượng áp dụng trong Điều 2 dự thảo Thông tư mới của Bộ Công an (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đối với phương thức đóng BHYT, hằng tháng, cùng thời điểm trả lương, công an đơn vị, địa phương thực hiện trích đóng và đóng BHYT cho đối tượng quy định tại điểm a, b và thân nhân của công nhân công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Sau đó, đơn vị thu nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng phải chuyển đủ số tiền đóng BHYT của tháng đó.

Trong 15 ngày đầu mỗi quý, công an đơn vị, địa phương thực hiện chuyển kinh phí đóng BHYT trong quý của đối tượng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư này (trừ đối tượng là thân nhân của công nhân công an) cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT. Chậm nhất ngày 31/12 phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí đóng BHYT của năm đó.

Định kỳ 3, 6, 12 tháng một lần, công an đơn vị, địa phương thực hiện thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của đối tượng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư này, nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT.

Về nguyên tắc xác định đối tượng tham gia BHYT, dự thảo Thông tư nêu rõ, tại cùng một thời điểm mỗi người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng duy nhất. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì xác định đối tượng tham gia BHYT theo khoản 5 Điều 13 Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo Thông tư nhấn mạnh đối với một số trường hợp cụ thể, phương thức đóng BHYT sẽ có sự khác biệt như sau: