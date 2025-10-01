Dân văn phòng ám ảnh khi đồng nghiệp nghỉ việc kiểu... trả thù công ty

Mới đây, một công ty tại Nhật Bản đã thực hiện khảo sát trực tuyến dành cho 2.106 quản lý, nhân viên văn phòng với chủ đề liên quan đến thái độ trong công việc.

Khi được hỏi “đâu là vấn đề hoặc tình huống gây khó chịu khi cấp trên, đồng nghiệp hoặc cấp dưới nghỉ việc?”, có 29% người tham gia khảo sát cho rằng họ cảm thấy khó khăn khi phải đảm nhận phần việc của nhân sự vừa nghỉ. Không ai muốn gánh áp lực gấp đôi.

Dân văn phòng lo sợ khi đồng nghiệp nghỉ việc kiểu trả thù (Ảnh minh họa: Freepik).

Hơn 11% người được hỏi cho rằng nhân viên nghỉ việc theo kiểu trả thù công ty thường có các dấu hiệu như: nghỉ mà không bàn giao công việc; nghỉ trong thời gian bận rộn của công ty; tiết lộ thông tin nội bộ; xóa dữ liệu liên quan đến công việc; gửi khiếu nại hoặc lăng mạ qua email, nhóm chat.

Bà Minohara, Chủ tịch công ty thực hiện khảo sát cho hay nguyên nhân khiến nhân viên không hài lòng với công ty thường do công việc khác với mong đợi, được giao những nhiệm vụ bản thân không thích hoặc họ nhận được đánh giá thấp từ cấp trên.

Nếu nhân viên cảm thấy không được cấp trên và đồng nghiệp đối xử công bằng, tôn trọng, việc tiếp tục làm việc trong môi trường như vậy có thể khiến sự bất mãn của họ bùng nổ, tăng khả năng xảy ra hành động trả thù. Bà Minohara cảnh báo hành động này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà chỉ mang lại cảm giác hài lòng tạm thời với nhân sự.

May mắn là những trường hợp nghỉ việc trả thù không quá phổ biến. Tại Nhật Bản và các quốc gia ở phương Tây, hành vi trả thù cũng có thể dẫn đến các hình phạt hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trước đó, năm 2010, một tiếp viên của hãng hàng không giá rẻ tại Mỹ đã gây xôn xao dư luận với hành động trả đũa vì nổi cáu khi một hành khách phớt lờ chỉ dẫn. Trên hệ thống liên lạc nội bộ, nam tiếp viên nói: “Gửi đến những người đã thể hiện phẩm giá và sự tôn trọng trong 20 năm qua, cảm ơn vì một chuyến bay tuyệt vời”.

Sau khi máy bay hạ cánh, người này đã trả thù bằng cách mở cầu trượt thoát hiểm khẩn cấp để ra khỏi máy bay. Nam nhân viên cuối cùng đã bị bắt vì nghi ngờ phá hoại tài sản cùng nhiều cáo buộc khác. Anh bị tòa án ra lệnh phải trả cho hãng hàng không 10.000 USD (tương đương với hơn 264 triệu đồng) để thay máng trượt khẩn cấp.