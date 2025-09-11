Nhân sự trẻ ngán việc văn phòng vì chuyện ép uống rượu

Loay hoay định hình lại con đường sự nghiệp

Người trẻ tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: JDA).

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng những người được gọi là “thanh niên nghỉ ngơi” đã đạt mức cao kỷ lục, dao động từ 400.000 đến 500.000 người/tháng trong năm nay. Dữ liệu cho thấy 73,6% trong số họ đã có kinh nghiệm làm việc trước đó, nghĩa là sự thất vọng tại nơi công sở là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định nghỉ việc của họ.

Một cuộc khảo sát, do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện, đã chỉ ra rằng có trên 200 thanh niên đã có kinh nghiệm làm việc từ trước, nhưng hiện được phân loại là không làm việc, cũng không tìm kiếm việc làm.

Một người tìm việc tham gia buổi tư vấn tại một trung tâm việc làm ở Seoul vào ngày 6 tháng 11 năm 2024. (Ảnh: JDA)

Khảo sát cho thấy, ở nhóm thanh niên 30–34 tuổi, nguyên nhân nghỉ việc phổ biến nhất là không hài lòng về lương và chế độ đãi ngộ. Trong khi đó, nhóm 19–29 tuổi chủ yếu rời bỏ công việc vì cảm thấy không phù hợp. Cả hai nhóm đều có những lý do chung khác như thiếu cân bằng giữa công việc, cuộc sống và mức lương chưa đáp ứng kỳ vọng.

Theo báo cáo, nhiều người trẻ dù đã có kinh nghiệm làm việc, nhưng vẫn còn loay hoay định hình lại năng lực bản thân, dẫn tới tình trạng kinh nghiệm làm việc trước đây gần như bị bỏ phí.

Lý do không quay trở lại môi trường văn phòng

Không chỉ vấn đề làm thêm giờ, người lao động còn phàn nàn về việc bị ép buộc tăng ca, không được tính vào hiệu suất và ít khi được trả công xứng đáng. Bên cạnh đó, thu nhập của nhân sự làm việc tại các tập đoàn và doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19, ngày càng có khoảng cách lớn.

Tính đến tháng 2/2024, mức lương trung bình tháng tại các tập đoàn là 5,93 triệu won (tương đương với 112,7 triệu đồng/năm), trong khi ở doanh nghiệp nhỏ chỉ đạt 2,98 triệu won (56,6 triệu đồng/năm).

Không ít lao động lựa chọn việc làm bán thời gian để có sự linh hoạt và giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, nỗi lo ngày càng lớn.

“Tôi muốn từ bỏ tất cả và bắt đầu lại, nhưng không có cơ hội nào để làm điều đó”, một người tham gia khảo sát chia sẻ.

Khi được hỏi về lý do nghỉ việc, nhiều người cho biết quyết định đó xuất phát từ văn hóa bị ép uống rượu trong các bữa tiệc tối của công ty, làm việc cuối tuần, tham dự các bữa tiệc tối, không được nghỉ trưa, hạn chế cả ngày nghỉ phép.

Nhân sự yêu cầu quyền lợi và sự nỗ lực của chính phủ

Thông thường, nhân sự trẻ yêu cầu điều kiện đãi ngộ bao gồm lương trung bình hằng năm là 28,23 triệu won (528 triệu đồng/năm), thời gian di chuyển từ nhà đến công ty dưới 1 tiếng và chỉ làm thêm giờ khoảng 3,14 ngày/tháng.

Báo cáo chỉ ra rằng khái niệm về “yêu cầu môi trường làm việc” có sự cách biệt đáng kể giữa các thế hệ đi trước và gen Z (thế hệ những người được sinh ra trong khoảng các năm từ 1997 đến 2012). Các tổ chức cần thu hẹp khoảng cách đó, để giải quyết tình trạng người trẻ rời bỏ công việc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ngoài hỗ trợ tuyển dụng hay trợ cấp thất nghiệp, cần có các chương trình chuyển hướng nghề nghiệp giúp nhân sự trẻ định hình đúng đắn hơn.

Bộ Lao động Hàn Quốc nhấn mạnh, để giữ chân lao động trẻ, môi trường làm việc cần đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản. Chính phủ này cho biết sẽ tập trung cải thiện điều kiện tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi phần lớn người lao động bắt đầu sự nghiệp đồng thời cung cấp thông tin minh bạch hơn về môi trường và tính chất công việc.

Thảo Quân