Gần 60.000 công nhân làm việc tại Đồng Nai không về quê đón Tết

Ngày 5/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, thông tin dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, trên địa bàn Đồng Nai có gần 60.000 công nhân, người lao động không về quê đón Tết do điều kiện kinh tế, công việc và nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn, chính quyền và doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, tổ chức chương trình Tết sum vầy ở các địa phương, khu công nghiệp tập trung đông công nhân.

Niềm vui của công nhân tại Đồng Nai khi nhận quà Tết (Ảnh: Hoàng Bình).

Đến thời điểm này, gần 80.000 suất quà, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt đã được phân bổ về cơ sở để trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai còn tổ chức các đoàn đến các địa phương, doanh nghiệp và nhà trọ thăm, tặng quà, chia sẻ khó khăn với người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp đảm bảo lương, thưởng Tết và tặng quà tri ân người lao động sau một năm cống hiến.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, các hoạt động chăm lo Tết do tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai góp phần thiết thực trong việc hỗ trợ, động viên người lao động đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, an toàn và ý nghĩa.