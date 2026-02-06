Nhận cả trăm triệu thưởng Tết rồi nghỉ việc là không tử tế với công ty?

"Cố nốt chỉ để chờ thưởng Tết"

Hoàng Anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tại Hà Nội được gần 3 năm. Thời gian đầu, cô cho biết công việc tương đối ổn dù áp lực. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, khi bộ phận có quản lý mới và thêm một số nhân sự mới, niềm vui mỗi khi đi làm của cô dần biến mất.

"Những đề xuất của tôi không còn được lắng nghe, đồng nghiệp thường soi mói, nói xấu nhau sau lưng khiến tôi chán nản. Thêm nữa, cách đánh giá của công ty cũng không tạo được động lực làm việc. Tôi đã có ý định nghỉ từ giữa năm nhưng vẫn cố ở lại với hy vọng tìm được cách hòa hợp", Hoàng Anh kể.

Hy vọng đó tắt hẳn vào cuối năm, khi các cuộc họp tổng kết liên tục diễn ra trong không khí căng thẳng, "vùi dập lẫn nhau". Mệt mỏi vì phải làm việc trong môi trường bào mòn tinh thần, Hoàng Anh quyết định đếm từng ngày để rời đi, ngay sau khi nhận thưởng Tết.

"Dù ít hay nhiều, tôi quyết lấy bằng được khoản thưởng này rồi rời đi cho bõ công chịu đựng suốt một năm qua", cô quả quyết.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, Nhật Minh, 35 tuổi, một kỹ sư công nghệ, cho biết đã tìm được công việc mới để chuyển sang sau Tết. Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng Tết vừa nhận được cách đây vài ngày là điều anh chờ đợi suốt nhiều tháng.

"Tôi mệt mỏi khi nghĩ đến việc tiếp tục gắn bó với một công ty chỉ coi trọng những lời hay ý đẹp, trong khi không thực sự tạo động lực cho những người trực tiếp làm ra sản phẩm", anh nói.

Nghỉ việc ngay sau khi nhận thưởng Tết có phải là "không tử tế" với công ty? (Ảnh minh hoạ: AI).

Cả Hoàng Anh và Nhật Minh đều cho rằng chờ nhận thưởng Tết rồi nghỉ việc là điều bình thường, bởi thưởng Tết là khoản ghi nhận nỗ lực làm việc trong cả một năm.

"Tôi đã làm ở nhiều công ty với các mô hình khác nhau. Cùng một tính chất công việc và mức độ đóng góp, những công ty trả lương tháng cao thì thưởng Tết thấp và ngược lại. Vì vậy, tôi cho rằng thưởng Tết về bản chất cũng chỉ là tiền lương được dồn lại, chi trả bằng một khoản lớn vào cuối năm", Nhật Minh bày tỏ.

Ở góc nhìn ngược lại, Nguyễn Châu Giang, trưởng phòng nhân sự của một công ty phần mềm, cho rằng thưởng Tết không chỉ đơn thuần là sự ghi nhận công sức của người lao động trong một năm, mà còn mang ý nghĩa khuyến khích họ tiếp tục gắn bó trong năm tiếp theo.

"Luật không có quy định nào bắt buộc người lao động không được nghỉ ngay sau khi nhận thưởng Tết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ gây tổn hại khá lớn cho doanh nghiệp, bởi việc tìm người thay thế và giúp họ làm quen với công việc không thể thực hiện trong một sớm một chiều", Giang nói.

Phụ trách mảng nhân sự nhiều năm, Châu Giang cho biết đã chứng kiến không ít trường hợp người lao động nộp đơn xin nghỉ ngay sau kỳ nghỉ Tết, thậm chí khi tiền thưởng vừa về tài khoản.

"Nhiều doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này nên không quá bất ngờ, nhưng đó vẫn là bài toán khiến họ đau đầu", cô nói.

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định nào buộc người lao động phải tiếp tục làm việc sau khi đã nhận thưởng Tết. Thưởng Tết là khoản chi mang tính khuyến khích, không phải nghĩa vụ kèm theo điều kiện ràng buộc về thời gian làm việc sau đó, trừ khi có thỏa thuận hợp pháp riêng.

Chấp nhận "mất trắng" để nghỉ việc trước Tết

Hơn 1 năm trước, Lê Thùy Dương, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, đã đưa ra một quyết định khiến bạn bè, gia đình bất ngờ: Nghỉ việc trước Tết một tháng, chấp nhận mất trắng thưởng Tết.

Nhiều lao động chấp nhận mất trắng để nghỉ việc trước khi nhận thưởng Tết (Ảnh minh hoạ: Reuters).

"Đó không phải quyết định bồng bột, mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Khi ấy, công việc không còn mang lại hứng thú, môi trường làm việc cũng không còn lành mạnh như trước, khiến tinh thần tôi kiệt quệ mỗi ngày", Thùy Dương nhớ lại.

Theo Dương, thưởng Tết trong ngành ngân hàng thường khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, khi không còn động lực đi làm, việc cố gắng cầm cự chỉ để nhận thưởng cũng không còn nhiều ý nghĩa.

"Tôi không muốn nhận tiền trong cảm giác áy náy, đồng thời cũng muốn dành cho mình một khoảng nghỉ để chuẩn bị cho những thử thách mới trong năm tiếp theo", cô nói.

Sau một năm nhìn lại, Dương cho rằng quyết định nghỉ việc trước Tết, chấp nhận mất trắng tiền thưởng là lựa chọn đúng đắn. Bởi điều đó cho phép cô toàn tâm toàn ý cho một khởi đầu mới, không còn vướng bận hay day dứt với công việc cũ.

Các chuyên gia nhân sự cho rằng người lao động nghỉ việc vào thời điểm nào cũng "không đáng trách", miễn là tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và không vi phạm hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, quyết định nghỉ việc không nên là hành động bộc phát, nhất thời, mà cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời xem xét tình hình tài chính cá nhân.

Nếu tài chính thoải mái, người lao động có thể nghỉ việc và nên chủ động tìm sẵn công việc mới. Trường hợp biết chắc công ty không có thưởng Tết hoặc mức thưởng quá thấp so với áp lực phải chịu, việc nghỉ sớm cũng là lựa chọn có thể cân nhắc.

Ngược lại, nếu tài chính chưa dư dả, có thể cố gắng thêm một thời gian, bởi dù sao khoản thưởng Tết cũng giúp trang trải chi tiêu dịp cuối năm. "Khi nghỉ việc, người lao động cũng nên cân nhắc thêm việc vị trí của mình đã có người thay thế hay chưa", các chuyên gia khuyến nghị.