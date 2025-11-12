Dân công sở dầm mưa gần 1 tiếng, khổ sở vì trễ hẹn với khách hàng

Loay hoay trong cơn mưa lớn

Sáng sớm 12/11, TPHCM bất chợt đổ cơn mưa lớn khiến Bảo Như (28 tuổi), nhân viên văn phòng giật mình, tỉnh giấc. Ngó ra ngoài cửa sổ, Như không khỏi lo lắng khi thấy trời đen kịt, mưa lớn và sấm chớp. Đang mùa cao điểm nên công việc ở công ty cần được xử lý gấp, Ngọc thấy vô cùng sốt ruột.

Người dân chen chúc trên đường trong cơn mưa lớn (Ảnh: V.H).

“Cứ hễ trời đổ mưa là tôi muộn giờ làm. Vì đang lúc cao điểm, chúng tôi phải xử lý công việc gấp, không thể để trễ một giây phút nào. Tiến độ công việc thời điểm này ảnh hưởng rất nhiều tới mức thưởng Tết sắp tới. Vậy nên ai cũng đang nỗ lực, không dám để trễ hạn”, Như thở dài, nói.

Dù đang bị cảm nhưng Như không định đặt ô tô công nghệ đi làm mà chấp nhận tự lái xe hòa vào dòng người đông nghịt. Bởi nếu di chuyển bằng ô tô, Như nói đùa rằng: “Có lẽ gần giờ nghỉ trưa tôi mới đến được cơ quan”.

Từ phường Chợ Quán (TPHCM), nữ nhân viên phải đi qua đường Điện Biên Phủ. Tuyến đường này ngày thường đã đông đúc, nay còn ùn tắc hơn. Như nói mỗi lần dừng đèn đỏ là mỗi lần mệt mỏi.

“Lắm lúc, đèn đã chuyển xanh nhưng vẫn chưa thể đi được vì phía trước còn kẹt cứng. Các ngã tư như Điện Biên Phủ - Pasteur, Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng là “khủng khiếp” nhất, lượng xe đông hơn nhiều. Trên đường, ai nấy đều muốn đi nhanh nên có người còn leo lề, chen lấn, bóp còi inh ỏi, thậm chí chạy ngược chiều tạo nên khung cảnh lộn xộn”, Như kể.

Đến 10h, khi trời đã ngớt mưa, trên đường vẫn còn nhiều người lao động vẫn đang chật vật đến cơ quan (Ảnh: Nguyễn Vy).

Mãi đến khi có cảnh sát giao thông đến điều tiết, mọi thứ mới dần ổn định hơn. Tuy nhiên, lượng xe đông vẫn khiến việc di chuyển chậm chạp. Như chia sẻ cô đã dầm mưa gần 1 tiếng trên đường, dù vốn dĩ bình thường chỉ cần đi 30 phút là đến công ty.

Đến nơi, Như bộc bạch bản thân không còn tâm trí nào để làm việc vì quá đau đầu. Không còn tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng, Như cho hay công việc cũng bị trễ hơn so với tiến độ dự kiến. Cô định sẽ ở lại tăng ca hoặc mang việc về nhà để xử lý cho kịp.

“Cấp trên cũng bị ảnh hưởng bởi tắc đường trong cơn mưa lớn sáng nay nên rất thấu hiểu và không trách phạt nhân viên. Tôi hy vọng chiều nay TPHCM không đổ mưa, để tôi yên tâm về nhà làm tiếp việc còn dang dở”, Như nói.

Xin làm tại nhà vì sợ bị trễ làm, cây đè, sấm chớp

Trúc Nhân (23 tuổi), nhân viên công ty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện tại TPHCM, vừa mới dọn đến khu trọ mới. Hôm nay là ngày thứ 3 cô sống tại đây, Trúc Nhân kể bản thân không khỏi sốc khi sáng sớm trời đổ mưa lớn, nước tràn vào trong phòng làm ướt đồ đạc.

“Tôi nghĩ mưa lớn cũng không ảnh hưởng gì nên ngủ thêm một chút, rồi dậy chuẩn bị đi làm như thường lệ. Không ngờ, khi tôi thức dậy, nước tràn vào phòng từ khi nào không hay.

Tôi loay hoay dọn dẹp đồ đạc, lau dọn sàn nhà nên muộn làm hơn 15 phút. Đêm qua, tôi thức đến gần nửa đêm để làm việc nên sáng dậy thấy rất mệt mỏi. Giờ phải dầm mưa đến cơ quan, thú thật tôi chỉ muốn gọi xin sếp cho làm việc tại nhà”, Nhân nói.

Người dân khổ sở, lái xe đi làm trong cơn mưa lớn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cô cho hay đoạn đường từ phường Tân Hòa đến công ty ở phường Hòa Hưng thường ngày chỉ cần đi vài phút là tới, nhưng hôm nay thời gian di chuyển kéo dài gấp đôi.

“Đến công ty, cảnh tượng chưa một đồng nghiệp nào đến còn khiến tôi bất ngờ hơn. Thông thường, khoảng 9h là mọi người đã đến đông đủ, nhưng nay hơn 10h đồng nghiệp mới đến. Có người còn phải mặc quần đùi đi làm vì nơi ở bị ngập. Một số đồng nghiệp còn bị muộn giờ họp với khách hàng”, cô kể.

Thúy Nhung (25 tuổi), nhân viên công ty truyền thông ở TPHCM, cho hay sáng nay cô ngồi chờ hơn 30 phút so với giờ hẹn mà mãi không thấy khách hàng đến.

“Khách hàng di chuyển bằng ô tô, đi từ đoạn cầu Ba Son đến điểm hẹn ở gần vòng xoay Điện Biên Phủ. Đoạn này ngày thường chỉ mất 5 phút di chuyển, nhưng tôi chờ mãi mà không thấy họ đến. Đến khi đã tới gần vòng xoay, họ vẫn phải mất 10 phút mới đến điểm hẹn”, Nhung chia sẻ.

Nữ nhân viên bộc bạch dù công việc sáng nay đã diễn ra suôn sẻ, lúc đầu họ đã phải dành ra 20 phút để nghỉ ngơi, “bình tâm” sau khi chen chân trên đoạn đường ùn tắc trong cơn mưa lớn.

"Sau khi gặp khách hàng xong, tôi nhắn tin xin cấp trên cho làm việc tại nhà vì dự đoán chiều nay sẽ tiếp tục có mưa lớn. Tôi rất sợ cảnh sấm chớp, gió quật ngã cây nên chọn làm việc tại nhà cho tiện, đảm bảo được tiến độ công việc", Nhung nói.