Quyết định "điên rồ" của người đàn ông bỏ việc thu nhập cao đi... khắc dấu

Nằm lặng lẽ một góc nhỏ trên đường Lê Lợi, phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), tiệm khắc dấu thủ công của anh Hà Phạm Công Phú (44 tuổi, quê gốc ở Phú Thọ) là địa điểm chế tác quà lưu niệm yêu thích của du khách.

15 năm trước, khi đang có công việc ổn định, thu nhập cao trong ngành xây dựng, anh Phú đã đưa ra quyết định táo bạo từng gặp nhiều can gián đó.

Hơn 15 năm qua, anh Hà Phạm Công Phú vẫn miệt mài với nghề khắc dấu thủ công tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Sau một năm luyện cho thạo nghề, đến 2009 anh Phú chọn Hội An làm nơi lập nghiệp. “Bước chân vào Hội An là một thử thách lớn. Tôi tự hào vì đến nay bản thân vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm theo đuổi nghề”, anh Phú chia sẻ.

Hơn 15 năm, hình ảnh chàng trai gốc Phú Thọ tại một góc nhỏ ở phố cổ Hội An ngày ngày cặm cụi với con dao, tỉ mỉ chạm khắc từng con dấu dường như đã quá quen thuộc với mọi người.

Để tạo ra một con dấu gỗ khắc thủ công, anh Phú cho biết người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn gỗ, mài phôi, vẽ phác họa, chạm khắc... Loại gỗ anh chọn là gỗ mực chuyên về làm dấu vì loại này dai, đàn hồi, có độ bền, sử dụng được tới 20 năm.

Mỗi sản phẩm thường mất từ 30 phút đến một giờ để hoàn thành (Ảnh: Ngô Linh).

Mỗi con dấu có hai nét chính là khắc nổi và khắc chìm. Công đoạn điêu khắc là quan trọng nhất, chỉ cần lỡ tay các chi tiết sẽ không được như ý, làm mất đi cái hồn vốn có của sản phẩm.

Mỗi sản phẩm thường mất từ 30 phút đến một giờ để hoàn thành, với giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng, hoặc cao hơn tùy độ phức tạp của hình khắc.

Theo anh Phú, mỗi con dấu có hình thù, biểu tượng riêng mang dấu ấn của cá nhân, được gọi là con dấu du lịch. Thông qua những con dấu này, mỗi người có thể thể hiện quan điểm, tư tưởng của mình một cách đơn giản mà độc đáo.

“Khắc dấu chân dung được khách rất yêu thích, người thợ phải cố gắng tái hiện chân thực nhất gương mặt, thần thái của nhân vật.

Dụng cụ làm nghề khắc dấu chỉ có một kiểu, nhưng dưới bàn tay của người thợ, mỗi con dấu lại mang cá tính riêng”, anh Phú hào hứng nói về nghề.

Du khách trao đổi ý tưởng với anh Phú trước khi đặt khắc dấu (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài cửa tiệm tại Hội An, anh Phú còn quảng bá sản phẩm qua các kênh mạng xã hội với tên Ha Phu Art Stamp. Đặc biệt, tiệm của anh còn được giới thiệu trong các sách hướng dẫn và tạp chí du lịch quốc tế.

"Khách ghé tiệm chủ yếu là người nước ngoài, khách Việt có nhưng ít. Ngày thường, tôi làm ra 5-6 sản phẩm, dịp lễ sẽ đông hơn", anh Phú cho biết.

Chị Hồ Thu Hương (42 tuổi, du khách từ TPHCM) chia sẻ: "Ngoài việc dùng để thay chữ ký trên bưu thiếp, sách, ảnh, con dấu khắc còn là món quà ý nghĩa để gửi tặng bạn bè, người thân. Tôi đã đặt một con dấu khắc hình Chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An, để làm quà cho con gái".