Cương quyết xóa sổ tàu cá "3 không" trước ngày 30/9

Chiều 9/9, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các sở, ngành, địa phương về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Nam hiện có tổng số 3.389 tàu cá, trong đó có 2.220 tàu cá đã được đăng ký và 1.169 tàu cá không có đăng ký, đăng kiểm, cấp phép (gọi là tàu cá "3 không").

UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các sở, ngành địa phương về công tác chống khai thác IUU (Ảnh: Công Bính).

Từ ngày 1/8 đến ngày 6/9, các địa phương tổ chức đăng ký, cấp phép được 306 tàu; số tàu chưa đăng ký, cấp phép là 863.

Hiện nay số tàu cá từ 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình tại Quảng Nam còn 5 tàu. Các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đang nằm trên các triền đà hoặc các bờ sông do không đảm bảo an toàn, chờ giải bản, thanh lý, tàu nằm bờ do hoạt động không hiệu quả…

Các tàu cá này đang được Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam và địa phương xác định vị trí và giám sát chặt chẽ.

Từ đầu năm đến ngày 30/8, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên sông, trên biển.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đến ngày 30/9 phải xóa sổ tất cả tàu cá "3 không" (Ảnh: Khánh Lê).

Qua đó, các lực lượng đã xử lý trên 130 vụ về khai thác IUU, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 88 vụ vi phạm khai thác IUU, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,9 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (59/88 vụ).

Huyện Núi Thành là địa phương có nhiều tàu cá "3 không" nhất tỉnh Quảng Nam, với 952 tàu, trong đó có 195 tàu đã đăng ký, 658 tàu chưa đăng ký và 99 tàu cải hoán.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - cho biết, công tác giải quyết tàu cá "3 không" chậm do thiếu nhân lực. Hiện tại, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp thành lập 4 tổ thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, cử 3 tổ xuống tận nhà ngư dân thu thập thông tin, làm hồ sơ để cấp biển số, phấn đấu đến ngày 25/9 sẽ hoàn thành việc giải quyết tàu "3 không" trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ giải quyết tàu "3 không", các sở, ngành liên quan kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cương quyết không cho các phương tiện "3 không" hoạt động và có biện pháp xử lý những chủ tàu vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các sở, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân nghiêm túc chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định.

Bên cạnh đó, tập trung thống kê chính xác các tàu "3 không" đang hoạt động trên địa bàn để giải quyết dứt điểm, đến ngày 30/9 phải xóa sổ tất cả tàu cá "3 không".

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, cương quyết không cho tàu "3 không" ra biển.