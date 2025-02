Công ty gây phẫn nộ vì ép nhân viên cung cấp bằng chứng "đang cho con bú"

Mới đây, một người phụ nữ họ Lou (sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã kiện công ty của mình về việc cắt thời gian nghỉ phép cho con bú và yêu cầu cô chứng minh.

Nữ nhân viên bị công ty cắt thời gian nghỉ cho con bú khiến dư luận phẫn nộ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo đó, cô Lou được công ty chấp thuận nghỉ thai sản và thêm 1 tháng nghỉ để cho con bú trước khi sinh con từ tháng 1/2022. Theo quy định tại Tứ Xuyên, phụ nữ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ được hưởng thêm 1 tháng nghỉ, sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản 6 tháng.

Sau khi được sinh ra, bác sĩ chẩn đoán con của cô Lou bị vàng da. Vì thế, nữ nhân viên phải ngưng cho con bú trong 2 tuần cho đến khi em bé hồi phục hoàn toàn.

Lou đã chia sẻ chẩn đoán này lên mạng xã hội. Khi phát hiện bài đăng, công ty đã yêu cầu cô cung cấp bằng chứng rằng bản thân đang cho con bú. Nếu cô đang làm theo chỉ định của bác sĩ, họ sẽ thu hồi thời gian nghỉ phép 1 tháng của cô. Ngoài ra, công ty còn yêu cầu cô bồi thường mức lương và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ.

Trước yêu cầu này, nữ nhân viên đã nộp đơn trình báo đến cơ quan chức năng. Hội đồng trọng tài lao động xác nhận cô Lou đã cung cấp đủ bằng chứng con bị ốm nên phải ngưng bú sữa mẹ.

Công ty đã kháng cáo lên tòa án địa phương, nhưng tòa án vẫn tuyên cô Lou thắng kiện.

Sau khi vụ kiện được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ dành cho công ty này.

"Một số công ty Trung Quốc cần được giáo dục toàn diện về luật lao động", một tài khoản bình luận.

Năm 2016, số lượng sinh hằng năm của Trung Quốc đạt 17,86 triệu ca, sau khi chính sách sinh đẻ được nới lỏng. Tuy nhiên, con số này đã giảm dần trong 7 năm tiếp theo.

Năm 2024, số trẻ được sinh ra là 9,54 triệu em, tăng nhẹ so với năm trước. Nhà dân số học He Yafu cho hay, nguyên nhân là do nhiều gia đình thích sinh con trong năm Thìn.

Một số phụ nữ đã kêu gọi cải cách luật lao động để đối xử bình đẳng hơn với nam giới. Trong đó, họ mong muốn nam giới có thể được tăng thời gian nghỉ thai sản.