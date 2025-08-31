Phải nghỉ việc vì bị đồng nghiệp lườm nguýt, nữ y tá được bồi thường "đậm"

Nữ y tá Maureen Howieson vốn làm việc tại một phòng khám nha khoa ở thành phố Edinburgh (Scotland). Năm 2024, phòng khám được bán lại cho bác sĩ Fary Johnson Vithayathil. Bác sĩ Fary trở thành sếp mới của y tá Maureen, ông thuê thêm nữ bác sĩ nha khoa Jisna Iqbal.

Mối quan hệ trong công việc giữa nữ y tá Maureen và nữ bác sĩ Jisna nhanh chóng chuyển biến xấu. Nữ y tá Maureen cho biết cô thường xuyên bị nữ bác sĩ Jisna lườm nguýt mỗi khi hai người trao đổi công việc.

Nữ y tá Maureen Howieson (Ảnh: DM).

Có những khi, Maureen lại bị Jisna ngó lơ, coi như không tồn tại, không chịu hợp tác thực hiện các nhiệm vụ chung. Maureen cũng cảm thấy mình bị cô lập, khi Jisna bỗng trở nên im bặt khi cô bước vào nơi làm việc, dù trước đó Jisna đang trò chuyện sôi nổi với các đồng nghiệp khác...

Sau khi cảm thấy môi trường làm việc trở nên quá nặng nề, Maureen quyết định gặp bác sĩ Fary - chủ phòng khám nha khoa - để trình bày vấn đề. Trước đó, Maureen đã có những lần bật khóc tại nơi làm việc vì sự bất đồng trong công việc quá lớn. Một số phần việc của Maureen liên tục bị Jisna “tranh làm”, đến mức cô cảm thấy chỉ còn phần việc dọn dẹp phòng khám là... thuộc về mình.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của Maureen, bác sĩ Fary hứa sẽ để vợ ông - người cùng ông quản lý phòng khám - đứng ra xử lý những bất đồng giữa các nhân sự. Dù vậy, mọi việc đã không diễn ra đúng như lời bác sĩ Fary hứa hẹn, không có cuộc đối thoại hay động thái xử lý nào được tiến hành.

Nữ y tá Maureen cảm thấy có những thời điểm cô rơi vào tâm lý hoảng loạn vì căng thẳng, ức chế xảy ra quá liên tục.

Sau cùng, cô quyết định nghỉ việc vì lương bị cắt giảm mà không có lý do rõ ràng. Sau khi nghỉ việc, Maureen đưa sự việc ra tòa, cô kiện chủ phòng khám và những người có liên quan trong vụ việc. Maureen cho rằng mình xứng đáng nhận được bồi thường sau những trải nghiệm tệ hại đã phải chịu đựng trong công việc.

Khi vụ kiện được đưa ra xét xử, nữ bác sĩ Jisna phủ nhận các cáo buộc của nữ y tá Maureen. Đại diện phía phòng khám nha khoa cũng khẳng định vị trí và các phần việc của Maureen vốn không hề bị thay đổi.

Dù vậy, thẩm phán Ronald Mackay - người chuyên xét xử các vụ việc liên quan tới người lao động - kết luận rằng, cô Maureen đã trở thành đối tượng bị nhắm đến của hàng loạt những hành vi thô lỗ, có tính chất xúc phạm, bắt nạt và cô lập trong môi trường làm việc.

Ngoài ra, chủ phòng khám đã hành xử thiếu trách nhiệm khi không đứng ra xử lý những vấn đề bất ổn đã được người lao động phản ánh. Đây là sự thiếu sót không thể chấp nhận, những lời hứa từng được đưa ra đã không hề được thực hiện. Vấn đề tiếp tục tồn tại mà không được xử lý, dẫn đến môi trường làm việc có tính thù địch, gây bất lợi cho người lao động.

Sau cùng, người lao động đã phải nghỉ việc. Một số điều khoản trong hợp đồng lao động bị vi phạm. Việc nữ y tá Maureen đi tới quyết định nghỉ việc có thể xem là hệ quả của một loạt những hành vi xấu, có chủ đích, xảy ra trong môi trường làm việc.

Vì vậy, thẩm phán yêu cầu chủ phòng khám và những bên liên quan trong sự việc này bồi thường tổng cộng 25.254 bảng (gần 900 triệu đồng) cho cô Maureen.