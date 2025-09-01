Bị phạt 3 năm tù vì cùng lúc đi làm ở 3 cơ quan do "năng lực có thừa"

Ông Bryn Howells (66 tuổi) sống tại thị trấn Stroud, hạt Gloucestershire, Anh, vừa bị đưa ra xét xử vì tội danh lừa đảo, lợi dụng kẽ hở trong quản lý viên chức để làm nhiều công việc một lúc.

Ông Bryn cùng lúc làm việc tại hai hội đồng địa phương và một tập đoàn. Các công việc này ước tính đã đưa lại cho ông khoản thù lao 250.000 bảng (gần 9 tỷ đồng) trong vòng 16 tháng, tính đến thời điểm bị phát hiện mới đây.

Ông Bryn Howells (Ảnh: DM).

Ông Bryn đã tìm cách che giấu thông tin về các công việc đang làm, gian lận trong hoạt động chấm công, để cùng lúc làm việc cho hội đồng thị trấn Tewkesbury, hội đồng khu vực Nam Gloucestershire và tập đoàn Publica.

Khi bị phát hiện và bị đưa ra xét xử vì gian lận thông tin và lừa đảo trục lợi, ông Bryn phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Ông cho rằng bản thân chỉ đang khao khát cống hiến, nỗ lực làm việc, bởi các hội đồng địa phương thường thiếu nhân sự dày dạn kinh nghiệm.

Ông Bryn cũng khẳng định rằng không có hội đồng nào bị thiệt hại về mặt tài chính vì ông, bởi ông đã luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại hội đồng thị trấn Tewkesbury, ông Bryn làm chuyên viên phụ trách chiến lược nhà ở. Tại hội đồng khu vực Nam Gloucestershire, ông làm giám định viên đánh giá các dự án. Tại tập đoàn Publica, ông làm chuyên viên định giá tài sản.

Khi vụ việc được đưa ra xét xử mới đây, thẩm phán Malcom Gibney khẳng định ông Bryn đã tìm cách trục lợi, vi phạm các quy định về luật lao động, để thu về nguồn lợi bất chính cho bản thân. Ông Bryn đã làm 3 công việc toàn thời gian ở cùng một thời điểm, bởi ông nắm được các kẽ hở trong việc quản lý nhân sự tại các hội đồng địa phương.

Những hành vi sai trái của ông Bryn bị phát hiện, khi nhà chức trách hội đồng Tewkesbury rà soát lại thông tin kê khai thu nhập của các nhân sự, họ phát hiện có dấu hiệu bất thường trong trường hợp của ông Bryn.

Khi đưa ra bản án 3 năm tù giam đối với ông Bryn, thẩm phán Gibney khẳng định rằng ông Bryn là một người có năng lực tốt trong công việc, dày dạn kinh nghiệm, làm việc đam mê và nhiệt huyết. Nhưng việc gian dối thông tin, lợi dụng kẽ hở trong quản lý, để trục lợi sai trái là điều không thể chấp nhận, ông Bryn buộc phải trả giá.