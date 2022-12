Công nhân chặn xe hàng vì lo bị bỏ rơi khi công ty giải thể

Chiều 2/12, lãnh đạo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết đã vận động các công nhân giải tán để chuẩn bị cho buổi đối thoại giải quyết nguyện vọng khi công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (địa chỉ tại đường số 3, khu công nghiệp Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) giải thể.

Trước đó, rất đông công nhân làm việc tại công ty này tập trung trước cổng, ngăn không cho xe chở sản phẩm ra ngoài để đòi quyền lợi.

Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Nguyên nhân dẫn tới sự việc được xác định do người lao động nhận được tin trong tháng 12 công ty sẽ giải thể, chấm dứt hợp đồng với khoảng hơn 200 công nhân.

Lo lắng lãnh đạo công ty đang cố tình bỏ rơi công nhân nên có khoảng 70 công nhân tập trung tại nhà xe để đòi quyền lợi.

Theo thống kế, một số công nhân đòi hỗ trợ 6 triệu đồng/người khi công ty giải thể, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp không đồng ý, chỉ hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

Rất đông công nhân ngưng việc vào sáng 2/12 để đòi quyền lợi (Ảnh: S.X)

Nữ công nhân tên N.X (trú tại huyện Hòa Vang) cho hay, thời gian qua, công ty TNHH SSLV Đà Nẵng gặp khó khăn về đơn hàng. Công nhân không có việc làm, không được tăng ca, thu nhập giảm sút.

Theo chị X., sáng nay (2/12), mọi người nghe thông tin công ty sẽ cho vận chuyển sản phẩm, máy móc ra khỏi xí nghiệp để đưa vào chi nhánh ở Quảng Ngãi. Lo bị công ty bỏ rơi, không thanh toán lương nên mọi người ngưng làm, kéo đến khu nhà xưởng.

Trong khi đó, chị N.T.H.M (trú quận Liên Chiểu) cho biết, cách đây 2 tháng, công ty cắt giảm tiền thưởng tăng thêm gồm tiền kỷ luật, tiền chuyên cần, từ 1,4 triệu đồng xuống chỉ còn 200.000 đồng. Cộng tất cả các khoản, công nhân như chị M. chỉ nhận được khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Khi vụ việc xảy ra, đội an ninh khu công nghiệp Liên Chiểu của Công ty SDN phối hợp với Đồn công an khu công nghiệp Hòa Khánh (cùng trên địa bàn quận Liên Chiểu) đã vận động để các công nhân ổn định, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại nhà máy.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo quận Liên Chiểu và công đoàn Ban quản lý Khu công nghiệp đã tới công ty để họp với lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân, tìm hướng giải quyết.

Được biết, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng chuyên sản xuất vali, túi xách, yên đệm và các mặt hàng tương tự. Đây là doanh nghiệp vốn 100% Hồng Kông, trước đây có khoảng 1.200 công nhân nhưng vừa qua, công ty cắt giảm thu hẹp sản xuất, giảm công nhân và đã có báo cáo gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.