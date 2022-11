Tò he (con giống bột) là đồ chơi dân gian độc đáo, có thể ăn được. Ngày nay, nặn tò he là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ, nơi đây người ta còn gọi tò he là "con bánh" (Ảnh: Hoài Sơn).