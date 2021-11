Chủ tiệm run tay khi xăm 'tin nhắn cuối cùng của mẹ' cho cô gái trẻ

Lúc xăm tin nhắn, đôi tay My run run. Hơn 1 năm làm nghề, chưa bao giờ cô cảm thấy run tay như lần này.

Hình xăm đặc biệt

Ngày 30/10, cộng đồng mạng lan tỏa dòng trạng thái kèm ảnh chụp hình xăm dòng "tin nhắn cuối cùng của mẹ" của một nữ thợ xăm ở TP Đà Nẵng.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ thợ xăm chia sẻ: "Hôm nay mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá! Cô bé bảo xăm cho em dòng tin nhắn cuối mẹ gửi cho em. Nghe tới đây mình khựng lại một lúc....

Mình hỏi thăm thì biết mẹ cô bé mới mất cách đây 2 tuần. Vừa xăm tay mình vừa run, vội vàng nghĩ tới mẹ của mình. Cuối cùng thật may vì mình đã hoàn thành nó, giữ nguyên phông chữ và không thay đổi 1 chút gì".

Người khách muốn My xăm cho mình dòng tin nhắn cuối cùng của mẹ.

"Với chi phí là 0đ. Tức mình sẽ tặng hình này cho bạn với 1 niềm an ủi nho nhỏ mong bạn vượt qua được dù sau này sẽ khó khăn phía trước. Em gái chỉ mới 20 tuổi thôi....".

Dòng trạng thái được Nguyễn Thị Kiều My (SN 1996), chủ tiệm xăm ở TP Đà Nẵng ghi lại sau một ngày làm việc.

Kiều My kể, ngày 30/10, một cô gái trẻ, dáng vẻ tiều tụy bước vào tiệm xăm. Cô khách có vẻ buồn khi đưa điện thoại cho My xem dòng tin nhắn "phỏng vấn đậu hay ko bé" và yêu cầu thợ xăm cho mình dòng chữ này lên cánh tay.

Cô gái cũng muốn xăm ảnh các thành viên gia đình lên cánh tay.

Bất ngờ và muốn biết câu chuyện xung quanh hình xăm trên để có thêm cảm xúc, My hỏi cô gái và được biết, đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà mẹ gửi cho cô trước khi bà qua đời vì bệnh tật.

"Khi tôi cố hỏi thêm lý do mẹ bạn ấy mất thì giọng bạn nghẹn đi. Bạn ấy nói: "Mẹ em mất do bị bệnh". Sau câu trả lời, bạn ấy quay mặt đi, cố nén nước mắt. Tôi cũng không hỏi thêm mà cặm cụi thực hiện hình xăm", My kể.

Lúc xăm tin nhắn, đôi tay My run run. Hơn 1 năm làm nghề, chưa bao giờ cô cảm thấy run tay như lần này. Cứ sau mỗi một chữ, My lại phải nghỉ tay. Cô hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác có gì đó nghẹn ở cổ, cay ở sống mũi.

Kiều My quyết định không lấy tiền công xăm hình của khách sau khi nghe câu chuyện cảm động của cô gái.

Sau 45 phút, My mới thực hiện xong hình xăm "phỏng vấn đậu hay ko bé" với cùng một phông chữ trong tin nhắn mà cô khách trẻ đã đưa cho mình.

Lưu giữ kỷ niệm đáng quý

Ngoài dòng tin nhắn cuối cùng của mẹ, cô khách trẻ còn yêu cầu My xăm ảnh gia đình lên cánh tay. Bắt gặp nụ cười tươi của những người trong bức ảnh, My càng xúc động.

Cô lặng lẽ, tỉ mẩn thực hiện từng nét xăm lên cánh tay cho người khách đang cố giấu đi những giọt nước mắt. My hỏi khách có đau không như một cách giúp cô gái cân bằng lại cảm xúc rồi mới tiếp tục.

Hoàn tất 2 hình xăm, My nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên từ khuôn mặt của cô khách trẻ. Khi được hỏi tiền công, My mỉm cười và nói sẽ không lấy tiền. Cô xem đó là món quà tặng cho người khách đặc biệt.

Một khách hàng xăm câu nhắc nhở quen thuộc của các bậc cha mẹ khi con cái ra khỏi nhà.

"Tôi thường xuyên không lấy tiền khi thực hiện các hình xăm có liên quan đến sự ra đi của một người nào đó. Trước đây, tôi cũng từng thực hiện xăm hình gia đình cho một số khách hàng có người thân qua đời", My chia sẻ.

Đến với nghệ thuật xăm hình từ lâu nhưng Kiều My không nhận xăm hình hầm hố, kinh dị… Thay vào đó, cô chỉ nhận xăm những hình xăm có ý nghĩa nhất định.

Khách hàng của My chủ yếu là các bạn trẻ. Họ đến đây để yêu cầu xăm lên cơ thể những hình ảnh, dòng chữ về gia đình, người thân.

Hình xăm My thực hiện cho T.Đ.. Đây là bức ảnh duy nhất Đ. được chụp chung với bà nội trước khi bà qua đời.

"Đôi khi đó là cách lưu giữ những kỷ niệm đáng quý của một số bạn trẻ. Lúc ấy, hình xăm là kỷ niệm nhắc nhớ về gia đình, người thân. Kỷ niệm được viết lên da bằng mực máy, bằng hình xăm thì khi người thân có mất đi, khách hàng vẫn cảm nhận được sự gần gũi", My chia sẻ.

My nhớ lần cô xăm cho người khách tên T.Đ. (24 tuổi). Đ. đến tiệm xăm của My cùng với một tấm ảnh chụp chung với bà nội của mình. Đó là bức ảnh duy nhất Đ. được chụp chung với bà nội trước khi bà mất.

Cách đây ba tháng, My cũng nhận lời xăm bức hình chụp chung với mẹ lên cánh tay cho một cô gái. My rất xúc động khi biết rằng, mẹ cô gái đã mất và cô muốn lưu giữ mãi mãi hình ảnh của mẹ bằng cách xăm tấm hình chụp chung lên cơ thể của mình.

