Loạt trường học Thái Nguyên ngập sâu, giải cứu nhiều học sinh mắc kẹt

Theo thông tin từ Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, Thái Nguyên, trường đang bị cô lập do nước suối dâng cao. Trưa hôm qua, tại thời điểm trường mới bị cô lập, trong khuôn viên trường có hơn 270 học sinh.

Đến 15h40 cùng ngày, 100 học sinh nội trú đã được di chuyển đến nơi an toàn. Các học sinh còn lại không ở nội trú cũng đã được gia đình đón về nhà. Công tác cứu trợ và di dời vẫn đang được khẩn trương triển khai bởi các lực lượng chức năng trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Theo đại diện nhà trường, từ hôm qua, nước lũ dâng nhanh khiến tuyến đường duy nhất vào trường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì bị cô lập sâu trong lũ (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Trước tình hình trên, giáo viên đã hướng dẫn các em di chuyển lên tầng hai, tầng ba để đảm bảo an toàn. Lương thực và thực phẩm đã được tiếp tế, đủ dùng trong ngày.

Do nước lũ lên nhanh, nhiều trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ.

Trường Mầm non Quang Vinh, Trường Tiểu học Tân Long, Trường THCS Tân Thịnh…, là 3 trong số hàng trăm trường học ở Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước.

Bà Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương cho biết, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (cũ) phần lớn bị ngập, nhiều trường ngập sâu.

“Từ chiều qua, trường đã ngập lên tầng một. Phòng Ban giám hiệu, thư viện nước mấp mé. Cán bộ nhân viên, giáo viên phải nhanh chóng di chuyển sách vở học liệu lên cao. Đêm qua nước tiếp tục dâng. Không biết trường đã bị ngập đến đâu vì không ai ra ngoài được trong cảnh cả thành phố ngập lũ”, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Thành phố Thái Nguyên ngập sâu kỷ lục trong lũ (Ảnh: Hải Nam).

Cũng theo bà Thanh Mai, học sinh nhà trường nghỉ học từ hôm qua, dự kiến nghỉ hết tuần vì sau lũ thầy cô phải dọn bùn đất, rửa sạch phòng học, bàn ghế...

Trường tiểu học Trưng Vương và nhiều trường khác ở Thái Nguyên trong tình trạng ngập lụt nặng, mất điện nhiều khu vực của thành phố nên học sinh không thể học online.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trực 24/24 để theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cập nhật thông tin tới cán bộ, giáo viên và học sinh.

Từ sáng 7/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh chủ động thông báo cho học sinh tạm dừng đến lớp trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Giáo viên các trường tổ chức hướng dẫn, giao bài học, video ôn tập và tài liệu học tập qua các nền tảng trực tuyến. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng ra thông báo cho sinh viên nghỉ học trong ngày để tránh di chuyển khi thời tiết xấu.