BHXH TPHCM chuyển địa điểm làm việc nhiều cơ sở từ ngày 3/11

Cán bộ BHXH TPHCM hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID (Ảnh: BHXH TP).

Theo thông báo của BHXH TPHCM, 4 cơ quan BHXH cơ sở bắt đầu chuyển địa điểm làm việc mới trong tháng 11.

Thứ nhất, BHXH cơ sở Tân Định sẽ chuyển đến địa điểm mới là số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định.

Từ ngày 31/10, BHXH cơ sở Tân Định tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa điểm cũ để thực hiện di dời. BHXH cơ sở Tân Định bắt đầu hoạt động ở địa điểm mới từ ngày 3/11.

Dù chuyển địa điểm làm việc nhưng các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Thứ hai, BHXH cơ sở Cầu Kiệu tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả tại địa điểm cũ (số 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu) từ 16h30 ngày 31/10 để di dời sang địa điểm mới.

Bắt đầu từ ngày 3/11, BHXH cơ sở Cầu Kiệu chính thức hoạt động tại địa điểm mới là số 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu.

Thứ ba, BHXH cơ sở Thủ Đức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới là số 22 đường số 6, phường Thủ Đức.

BHXH cơ sở Thủ Đức còn được sắp xếp lại, quản lý địa bàn các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, An Khánh.

Thứ tư, BHXH cơ sở Cát Lái tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới là số 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái.

BHXH cơ sở Cát Lái còn được sắp xếp lại, quản lý địa bàn các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long.