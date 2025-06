Chờ suốt đêm giữ chỗ mua chung cư cho người thu nhập thấp ở Đà Nẵng

Sáng 30/6, hàng trăm người đã tụ tập trước trụ sở Công ty cổ phần Đức Mạnh, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ngay từ sớm khu vực trước và trong trụ sở công ty đã chật kín người.

Hàng trăm người đã tụ tập trước trụ sở Công ty cổ phần Đức Mạnh để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: Hoài Sơn).

Lượng người tăng liên tục khiến khu vực trước cổng công ty rơi vào cảnh chen lấn dưới thời tiết nắng nóng. Lực lượng chức năng và đội bảo vệ của công ty phải liên tục phân luồng người dân và yêu cầu giữ trật tự.

Nhiều người cho biết từ chiều hôm trước, dòng người đã đổ về, không ít trong số họ mang theo nước uống, đồ ăn chờ suốt đêm để giữ chỗ.

Anh T.A.Đ., trú phường Thanh Khê cho biết đã có mặt lúc 7h nhưng chờ hơn 2 giờ vẫn chưa lấy được số thứ tự vì lượng người quá đông.

“Với lượng người thế này, tôi không biết khi nào mới đến lượt. Nhiều người như tôi vẫn chưa lấy được số để làm thủ tục”, anh Đ. chia sẻ.

Nhiều người xếp hàng để được vào bên trong (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến 10h cùng ngày, khu vực trụ sở công ty vẫn đông người đứng chờ nộp hồ sơ, nhiều người dù mệt mỏi vẫn kiên trì bám trụ với hy vọng sở hữu căn hộ giá hợp lý.

Trước đó, ngày 28/5, chủ đầu tư đã bắt đầu mở bán nhưng do số lượng người dân có nhu cầu mua nhà rất nhiều, dẫn đến quá tải cho bộ máy nhân sự và thiết bị in ấn của chủ đầu tư.

Tình trạng này khiến chủ đầu tư không thể kiểm soát được tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn tận tình cho người dân.

Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự và các vấn đề liên quan, trong ngày 29/5, chủ đầu tư thông báo thay đổi phương thức hướng dẫn hồ sơ cho người dân có nhu cầu mua.

Nhiều người chờ đợi qua đêm để giữ chỗ vào lấy số thứ tự nộp hồ sơ (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ đầu tư không phát hồ sơ giấy trực tiếp cho khách hàng và phát hành các biểu mẫu online đã được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phê duyệt, khách hàng quét mã QR để tải biểu mẫu đăng ký phù hợp.

Dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, nằm tại phường An Hải, do Liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) làm chủ đầu tư.

Dự án có 633 căn hộ chia làm hai khối: khối A có 288 căn, khối B có 345 căn. Diện tích mỗi căn hộ dao động từ 50 - 66m2, giá bán trung bình hơn 16 triệu đồng/m2.