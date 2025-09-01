Chính sách lao động, tiền lương mới có hiệu lực trong tháng 9

Công chức nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Tại Kết luận 183-KL/TW ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Sau đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong văn bản này, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9. Sau thời điểm này chính sách cũng kết thúc.

Công chức nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chính sách theo Nghị định 178 (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Phụ cấp cho lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo Điều 8 Nghị định 213/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự), từ ngày 15/9, 3 lực lượng sau sẽ được hưởng chế độ phụ cấp.

Thứ nhất là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhóm đặc biệt.

Thứ hai là lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thứ ba là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Về chế độ, cả 3 lực lượng trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với mức phụ cấp là 0,2.

Với nhóm lực lượng thứ nhất và thứ ba, họ được hưởng thêm phụ cấp đặc thù quân sự 10%.

Phụ cấp đặc thù quân sự đối với người hưởng lương được tính theo công thức: Mức tiền lương theo cấp bậc hàm, ngạch bậc hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nhân với 10%.

Đối với người hưởng phụ cấp quân hàm (hạ sĩ quan, binh sĩ), phụ cấp đặc thù quân sự được tính theo công thức: Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng nhân với 10%.

Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với người hưởng lương được tính theo mức tiền lương cơ sở nhân với hệ số 0,2.

Đối với người hưởng phụ cấp quân hàm (hạ sĩ quan, binh sĩ), phụ cấp trách nhiệm công việc được tính theo mức phụ cấp quân hàm nhân với hệ số 0,2.

Các loại phụ cấp trên được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.