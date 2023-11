Chăn nuôi gà đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học ở xã biên giới

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội nông dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Chăn nuôi gà đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học", năm 2023.

Mô hình "Chăn nuôi gà đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" được Hội nông dân huyện Kỳ Sơn triển khai từ tháng 5 tại xã biên giới Na Loi (huyện Kỳ Sơn). Có 3 hộ nông dân tại bản Na Khướng và Na Loi (xã Na Loi) được lựa chọn tham gia mô hình.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra mô hình "Chăn nuôi gà đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại xã biên giới Na Loi (Ảnh: Đình Phú).

Từ ngày 1/8, 3 hộ tham gia mô hình được cấp 600 con gà đen giống bản địa, thức ăn, vaccine, hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học; được Hội nông dân huyện Kỳ Sơn tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà đen theo hướng an toàn sinh học.

Trong quá trình thực hiện, các hộ tham gia đã tuân thủ quy trình kỹ thuật được hướng dẫn như úm gà đảm bảo, tiêm vaccine đầy đủ, làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất sát trùng định kỳ, chế độ ăn uống đảm bảo, máng ăn, máng uống luôn sạch sẽ và chăm sóc nuôi dưỡng tốt…

Các hộ tham gia mô hình tuân thủ quy trình, kỹ thuật chăn nuôi, gà xuất chuồng đạt trọng lượng 1,6-2kg/con (Ảnh: Đình Phú).

Nhờ vậy, tỉ lệ nuôi sống sau 12 tuần đạt 96% trên tổng số đàn gà giống, cao hơn tỉ lệ sống đối với quy trình chăn nuôi gà truyền thống. Gà xuất chuồng đạt trọng lượng từ 1,6kg đến 2kg mỗi con.

Từ hiệu quả 3 hộ tham gia, xã Na Loi đang xem xét kế hoạch nhân rộng mô hình chăn nuôi gà đen bản địa theo hướng an toàn sinh học, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Gà đen bản địa Kỳ Sơn là một trong những giống gà đặc sản của miền Trung. Gà có thịt chắc, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Theo giá thị thường hiện tại, gà đen bản địa được bán với giá 220.000-250.000 đồng/kg.