Nông dân mất trắng vụ lúa vì bão số 5

Hai cơn bão liên tiếp đổ bộ vào thời điểm lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch đã biến hàng ngàn ha lúa ở Nghệ An thành những cánh đồng ngập úng. Bao công sức gieo trồng của nông dân suốt nhiều tháng trời bỗng chốc tan biến, đẩy họ vào cảnh trắng tay. Ngay sau bão, người dân lại tất tả ra đồng, chạy đua với thời gian để vớt vát những gì còn sót lại.

Trong cái nắng gay gắt sau bão, chị Nguyễn Thị Trinh, xã Hợp Minh, Nghệ An, không giấu nổi sự mệt mỏi và thất vọng khi cố gắng dựng những bông lúa đổ rạp lên phơi nắng.

Những cánh đồng lúa hàng ngàn ha, đổ rạp ngập trong nước bùn (Ảnh: Quang Dũng).

“Đến ngày gặt hái thì gặp bão, lúa đổ rạp ngâm dưới nước. Giờ phải để khô mới thuê máy gặt được. Ở đồng Rào, nhà tôi trồng hơn 2 sào còn vớt vát được chút ít, chứ ở đồng Lưỡi trồng gần 8 sào mất trắng rồi”, chị Trinh thở dài nói.

Cùng chung cảnh ngộ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thế (xã Hợp Minh) cũng đang hối hả dựng lúa lên phơi khô để kịp thuê máy gặt. Thửa ruộng 5 sào (2.500m2) của gia đình ông, vốn dự kiến thu hoạch 1,5 tấn lúa, giờ chỉ còn là một đám lúa ngã rạp, ngập sâu trong nước.

“Trước bão, chúng tôi còn mừng vì vụ này lúa tốt, bông nhiều, tưởng đã chắc thắng, ai ngờ bão về sớm. Giờ chỉ vớt vát được hạt nào hay hạt đó”, ông Thế chán nản nói.

Theo tính toán, mỗi sào lúa gia đình ông Thế đầu tư hơn 1,1 triệu đồng. Nếu được mùa, mỗi sào thu khoảng 300kg, bán ra lãi 1,4 triệu đồng. Nhưng với tình cảnh lúa ngập úng, nảy mầm như hiện nay, mọi chi phí coi như mất trắng.

Vợ chồng ông Thế tranh thủ trời nắng dựng lúa lên phơi khô để thuê máy gặt vớt vát (Ảnh: Quang Dũng).

Tại xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, bà con cũng đang tranh thủ những ngày nắng hiếm hoi sau bão để vớt vát từng mớ lúa lẫn bùn đất.

Ông Nguyễn Khánh Quế, xã Vân Tụ chia sẻ: “Gia đình tôi thuê máy gặt 1.000m2 ruộng, phơi khô chỉ còn được 70kg lúa, mà toàn lúa nảy mầm lẫn bùn đất, cho gà ăn, gà cũng không thèm ăn. Giờ phải rửa sạch, phơi khô, xay thành bột làm thức ăn chăn nuôi”.

Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Tụ, cho biết bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho vụ lúa hè thu năm nay. Xã đã nhiều lần kiểm đếm diện tích và đang hoàn tất báo cáo để đề nghị hỗ trợ cho người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên nông dân Nghệ An gặp khó khăn. Vụ lúa trước, hàng nghìn ha lúa cũng bị lép do trổ bông vào thời điểm mưa rét kéo dài.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, nguyên nhân vụ trước là do người dân không tuân thủ lịch thời vụ và sử dụng các giống lúa không có trong cơ cấu của địa phương.

Còn vụ lúa này, người dân đã gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, việc mất mùa hoàn toàn do thời tiết mưa bão, nên người dân sẽ được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Chị Nguyễn Thị Trinh, buồn bã vì mất mùa liên tiếp do thiên tai (Ảnh: Quang Dũng).

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, vụ hè thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy hơn 56.000ha lúa. Bão số 5 đã làm hơn 33.400ha bị ngập úng, đổ rạp.

Tại huyện Yên Thành (cũ) - vựa lúa chính của Nghệ An - có 900/1.400 ha lúa bị thiệt hại, năng suất giảm 40-60%, nhiều diện tích mất hoàn toàn giá trị thương phẩm do lúa nảy mầm, hạt gãy nát khi xay xát.

Để chia sẻ khó khăn với bà con, nhiều chủ máy gặt đã hạ giá từ 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/sào. Tuy nhiên, với diện tích lúa bị hư hỏng nặng, nông dân vẫn gần như trắng tay, đối mặt với một vụ mùa đầy mất mát và lo âu.