Chế độ ốm đau theo Luật BHXH năm 2024 được hướng dẫn thi hành tại Mục 1 Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ với 5 điều (từ Điều 3 đến Điều 7).

Theo Khoản 1 Điều 43 của Luật BHXH, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định theo điều kiện làm việc.

Thứ nhất, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Thứ hai, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Điều 4 Thông tư 12 hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định trên trong 5 trường hợp đặc thù.

Thứ nhất, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong năm 2025 không bao gồm thời gian đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày 1/7/2025.

Thứ hai, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

Thứ ba, đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm được căn cứ vào nghề, công việc hoặc nơi làm việc của họ tại thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Thứ tư, trường hợp người lao động nghỉ việc thuộc các trường hợp được hưởng chế độ ốm đau mà có thời gian nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ (được nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động; hoặc nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác; hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) thì thời gian trùng không được tính để hưởng chế độ ốm đau.

Thứ năm, trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó.