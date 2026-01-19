Cả làng quên ăn, bó chổi mỏi tay để “chạy đua” cùng Tết

Cận Tết Nguyên đán, làng nghề chổi đót Chiêm Sơn (xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng) đang bước vào mùa cao điểm sản xuất, với không khí lao động nhộn nhịp, hối hả. Các cơ sở sản xuất đang tăng cường công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng vọt.

Ông Nguyễn Nhất Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Nhất Tuấn, cho biết sản lượng chổi đót hiện tăng gấp đôi so với ngày thường. Hợp tác xã sản xuất đa dạng mẫu mã, từ chổi bện mây truyền thống đến các loại chổi quấn dây thép, dây cước, cán nhựa, phục vụ thị trường toàn quốc.

Các cơ sở quấn chổi tại làng Chiêm Sơn tất bật vào vụ Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Mỗi ngày, cơ sở của ông Tuấn sản xuất gần 1.500 cây chổi, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, với thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Tuấn cho biết Tết năm ngoái Hợp tác xã đã cung ứng 40.000 cây chổi và năm nay đang nỗ lực tăng cường sản xuất để kịp thời phục vụ thị trường Tết cổ truyền.

Để tạo ra những cây chổi đót Chiêm Sơn chất lượng, mẫu mã đẹp, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ khâu chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Nguyên liệu đót được nhập từ các địa phương lân cận, thậm chí từ Quảng Ngãi, thành phố Huế vào dịp cận Tết.

Các công đoạn làm chổi đót được thực hiện tỉ mỉ (Ảnh: Ngô Linh).

Giá chổi đót Chiêm Sơn dao động 10.000-30.000 đồng/chiếc tùy loại, phù hợp với thị hiếu và khả năng chi trả của người tiêu dùng. Các cơ sở cũng không ngừng cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại một cơ sở khác của chị Đoàn Thị Ánh Nga, hơn 10 lao động đang tất bật sản xuất 400 cây chổi đót mỗi ngày để kịp giao hàng đi thành phố Huế, TPHCM. Chị Nga cho biết nhu cầu dịp Tết tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, nên chị đã phải trữ sẵn hàng tấn nguyên liệu đót và phụ phẩm.

Nghề làm chổi đót tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi (Ảnh: Ngô Linh).

“Nghề quấn chổi đót không chỉ giúp nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá hơn mà còn giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi”, chị Nga chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan (65 tuổi), một lao động tại cơ sở, bày tỏ: “Nghề làm chổi đót không khó, ai cũng làm được. Cứ cận Tết là cả làng lại nhộn nhịp. Công việc này giúp tôi có thu nhập ổn định để chăm lo gia đình, đặc biệt khi tôi đã lớn tuổi và không thể làm việc ở các khu công nghiệp”.

Theo Phòng Kinh tế xã Duy Xuyên, làng nghề chổi đót Chiêm Sơn hiện có khoảng 200 hộ làm nghề, tạo việc làm cho hơn 400 lao động với thu nhập 3-7 triệu đồng/tháng. Đây là nghề truyền thống lâu đời, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.